Glovo oferuje coraz więcej dostaw z sex shopów

Polacy kupują erotyczne gadżety na Walentynki

- Polacy są coraz bardziej otwarci na tematy związane z seksualnością, szukają nowych informacji, doświadczeń i akcesoriów. Dzisiaj sex shopy kojarzą się nie tylko z zabawkami erotycznymi, ale także z edukacją seksualną. Chcemy się otwierać na nowe możliwości, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Glovo i szybkie dostawy online. Doceniamy wygodę i krótki czas dostaw przez aplikację - komentuje Marta Mielniczuk z Sex Shop Pleasure w Gdyni.

Według danych Glovo, w Polsce najczęściej zamawiamy spraye przedłużające stosunek, prezerwatywy, dwustronne masturbatory oraz lubrykanty na bazie wody. Z kolei globalnie najpopularniejsze są masażery, wibratory oraz lubrykanty. Użytkownicy Glovo doceniają wygodę i czas dostawy - zamówione produkty mogą dostać już w godzinę. Aktualnie sex shopy dostępne są w Glovo w Warszawie i Trójmieście, jednak oferta szybko się rozszerza.

Na Walentynki najczęściej zamawiamy jednak kwiaty

Mimo rosnącej popularności akcesoriów erotycznych, to kwiaty są najczęściej zamawianym przez Glovo prezentem na Walentynki. W zeszłym roku Glovo dostarczało w Walentynki ponad 800% więcej kwiatów niż dwa lata temu. W godzinach porannych, między 9.00 a 10.00, firma zrealizowała ponad 30 dostaw kwiatów na minutę. Użytkownicy aplikacji zamawiają najwięcej kwiatów w Warszawie, ale to w Krakowie popularność dostaw z kwiaciarni rośnie najszybciej.

Najdroższe walentynkowe zamówienie

Najdroższe zamówienie w Glovo w Walentynki wyniosło 3500 zł i zawierało 150 czerwonych róż, dodatkowe 2 mniejsze bukiety, dwa balony w kształcie serca, truskawki i czekoladę. W tym roku, według badania Paypo przeprowadzonego w 2023 r. na platformie Omnisurv by IQS, większość Polaków zdecyduje się na prezent w przedziale cenowym od 50 do 200 zł. Hojniejsi są mężczyźni, a 13% z nich wyda na Walentynki od 200 do 500 zł.