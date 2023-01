Glovo: optymalizacja dostaw wyzwaniem dla polskich restauracji

Glovo przeprowadziło badanie wśród lokalnych, małych i średnich restauracji w Polsce oraz na 8 innych rynkach (Wielka Brytania, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Bułgaria, Kenia, Rumunia i Maroko).

62% właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce największe wyzwania upatruje aktualnie w inflacji.

29% restauratorów w Polsce uważa, że optymalizacja dostaw jedzenia do konsumentów odgrywa kluczową rolę.

Przez dwa ostatnie lata branża gastronomiczna mierzyła się z licznymi trudnościami, które były bezpośrednim efektem pandemii. Dzisiaj najpoważniejszym zagrożeniem dla setek małych i średnich lokali jest inflacja – takie wnioski płyną z badania Glovo przeprowadzonego wśród lokalnych restauracji na 9 rynkach, w tym Polsce. Badanie skupia się na analizie wyzwań, potrzeb oraz planów na przyszłość małych i średnich restauracji w Polsce.

Najwięcej, bo aż 62% respondentów w Polsce z niepokojem spogląda na szybko rosnące ceny produktów, a 32% obawia się zmniejszenia zasobów finansowych konsumentów. Spośród respondentów, 47% przyznaje, że doświadczyło trudności w prowadzeniu firmy w ciągu ostatnich 2-3 lat. Złotym środkiem na „przetrwanie” dla gastronomii może być digitalizacja biznesu.

Digitalizacja – rewolucja w branży delivery

W walce z rosnącymi cenami oraz zmniejszającym się potencjałem nabywczym klientów mogą pomóc dostawy. W ciągu ostatnich 10 lat rynek zamówień jedzenia online wzrósł w Polsce ponad 10-krotnie, a w przyszłym roku jego wartość ma osiągnąć 4,5 mld zł. Obecnie konsumenci coraz częściej decydują się na zamówienia online, ponieważ dostrzegają w tej formie zakupów możliwość oszczędności czasu i pieniędzy. Jednocześnie doceniają wygodę oraz szeroki wybór. Przykładowo, z Glovo współpracuje już co czwarta restauracja w Polsce. Platforma szacuje, że część partnerów aplikacji osiąga nawet 40% dodatkowego przychodu dzięki dostawom, które zapewniają restauracjom dodatkowy przychód.

Personalizacja i marketing

Restauratorzy coraz częściej podkreślają, jak ważne jest dostosowanie oferowanych produktów do oczekiwań odbiorców. Aż 79% spośród nich potwierdza, że konsumenci oczekują zdecydowanie większej personalizacji. Jednocześnie, właściciele lokali dostrzegają duży potencjał w marketingu – 77% ankietowanych inwestuje w takie działania, a 51% zwiększa wydatki na reklamę. Glovo wspiera swoich partnerów w działaniach marketingowych i komunikacyjnych, .in.. poprzez realizację promocji w aplikacji, wysyłkę newsletterów, notyfikacje push czy dedykowane bąble wewnątrz aplikacji. Za pomocą tych i innych narzędzi, oferta restauracji może łatwo dotrzeć do nowych klientów i jednocześnie zostać spersonalizowana do ich potrzeb. Glovo, które działa już w 200 miastach w Polsce, pobrało ponad 4,5 miliona Polaków, co daje restauratorom olbrzymi potencjał w dotarciu do nowych klientów.

Kolejnym istotnym trendem, na który wskazują respondenci jest zainteresowanie zdrowym jedzeniem. Aż 65% restauratorów uważa, że konsumenci oczekują bardziej ekologicznych wariantów, jeśli chodzi o posiłki w restauracjach i dostawę żywności. Nasuwa się więc pytanie, jak wyróżnić się spośród konkurencji, chcąc sprostać dynamicznie zmieniającym się, wysokim oczekiwaniom klientów? I tu dochodzimy do coraz silniejszego przekonania restauratorów, że skuteczny marketing jest niezbędny w nowych czasach.

Szybki czas dostawy

Poza marketingiem liczy się także obsługa klienta, a do tej należy, m.in. logistyka. Uwagę na jakość dostaw zwróciło w zrealizowanym przez Glovo badaniu 29% restauratorów, którzy określili zoptymalizowane metody dostaw, np. ultra-szybkiego dostarczenia zamówienia, jako działania niezbędne. W 2022r. w Glovo średni czas dostaw zmniejszył się o ponad 20% w stosunku do zeszłego roku. Jednocześnie platforma oferuje dostawy w 20-minut w ramach usługi BIEK czyli ekspresowych zakupów z Biedronki.

Wsparcie dla małych i średnich restauracji - kampania “Wspieramy Lokalsów”

Zdecydowanie ponad 90% spośród 11 000 aktywnych partnerów Glovo to małe i średnie restauracje. Firma cały czas stara się wspierać mniejsze lokale, szczególnie że dla ok. 40% z nich, sprzedaż poprzez Glovo, to pierwsze doświadczenie w e-commerce. Jedną z takich inicjatyw była kampania “Wspieramy Lokalsów”, której celem było zwiększenie liczby realizowanych przez wspomniane restauracje zamówień poprzez dodatkową promocję w aplikacji i darmową dostawę dla użytkowników. W kampanii wzięło udział ok. 300 restauracji w 13 miastach w Polsce.

Badanie przeprowadzone przez Glovo wykazało także, że aktualnie tylko 52% spośród ankietowanych restauracji współpracuje z aplikacją delivery, co pokazuje jak duży potencjał leży jeszcze w branży delivery oraz jak wiele restauracji może zyskać dodatkowe źródło przychodów.