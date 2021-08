Glovo postrzega Polskę jako jeden z głównych rynków inwestycyjnych

Glovo otworzyło także warszawskie centrum technologii Glovo Tech Hub, a także testuje sieć mikrocentrów dystrybucji w 6 największych miastach oraz usługę dostaw alkoholu. Na tym jednak nie koniec, ponieważ postrzega kraj nad Wisłą jako jeden z głównych rynków inwestycyjnych.

Do końca 2021 roku Glovo będzie obecne w 100 miastach

Glovo wkroczyło na polski rynek dwa lata temu, umożliwiając zamówienie poprzez aplikację dowolnego produktu lub dania z punktów partnerskich w obsługiwanym mieście. W tym czasie firma przeobraziła się z obiecującego startupu do dojrzałego gracza rynku delivery. Obecnie dla Glovo pracuje ponad 5000 kurierów, a marka może pochwalić się obecnością w 86 polskich miastach i ponad 3 milionami pobrań aplikacji na polskim rynku. To jednak nie wszystko. Do końca 2021 roku Glovo będzie obecne w 100 miastach, uruchamia także kolejne innowacyjne funkcjonalności.

Przeczytaj także: Glovo będzie dostarczać także alkohol

- Polska jest dla nas jednym z najważniejszych rynków. To właśnie tutaj chcemy inwestować i rozwijać Glovo, oferować użytkownikom coraz to nowsze funkcjonalności odpowiadające ich potrzebom, a także rozwijać nasze technologiczne centrum. Polacy bardzo polubili usługi miejskich kurierów, dlatego tak ważne jest dla nas aby dostarczać im to, czego potrzebują. Świadczy o tym między innymi wielomilionowy wskaźnik pobrań - mówi Carlos Silvan, menedżer generalny Glovo na Polskę.

2 lata gigantycznego rozwoju

Firma, podczas 24 miesięcy obecności w Polsce, nawiązała współpracę z największymi sieciami handlowymi, jak Biedronka, Auchan czy sieć stacji bp. Baza partnerów jest regularnie poszerzana, a do Glovo dołączają kolejne restauracje, sklepy i punkty usługowe. W kwestii dostaw istotną rolę gra czas, dlatego aplikacja postawiła na Q-Commerce. To innowacyjne rozwiązanie zostało wdrożone także w Polsce. Dzięki niemu użytkownicy otrzymują paczkę czy ulubione dania w maksymalnie 30 minut od momentu złożenia zamówienia.

Przeczytaj także: Glovo rozwija współpracę z bp

- Segment delivery rozwija się na całym świecie niezwykle szybko, a my chcemy być katalizatorem tych zmian. Dzięki naszym usługom, użytkownicy mogą zamówić nie tylko jedzenie, ale właściwie wszystko, czego zapragną. Nieustannie pracujemy nad tym, by dostarczyć im możliwie szeroki wachlarz produktów oraz usług na najwyższym poziomie – podkreśla Maciej Jeleński, PR Manager Glovo.

Kolejne kroki Glovo, czyli mikrocentra dystrybucji, usługi abonamentowe i centrum technologiczne