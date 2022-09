Glovo rozszerza ofertę e-retail. Dostarczy kosmetyki od Fale Loki Koki

Glovo jest pierwszą platformą w Polsce, która dostarczy kosmetyki oferowane przez Fale Loki Koki do domów użytkowników w zaledwie kilkadziesiąt minut

Podczas pandemii 25% konsumentów zaczęło kupować kosmetyki w internecie i ponad 50% zamierza te wydatki utrzymać

Użytkownicy Glovo będą mogli skorzystać z oferty 400 produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych dostępnych w 30 miastach w Polsce

Platformy e-grocery, kojarzone dotychczas z dostarczaniem żywności pod wskazany adres, wchodzą w nowe segmenty rynku

Glovo stale rozszerza ofertę e-retail

Wizją Glovo jest zapewnienie mieszkańcom miast wszystkiego czego potrzebują w szybki i łatwy sposób. Oprócz dań z restauracji, użytkownicy aplikacji mogą również zamówić zakupy spożywcze, z opcją dostawy nawet w 20 minut. Do tego dochodzą usługi kwiaciarni, piekarni, cukierni czy lodziarni. Niedawno firma ogłosiła także rozszerzenie współpracy z Papiernik by Empik.

– Branża beauty to dla Glovo kolejny krok w rozwoju naszej oferty. Z pewnością drzemie w niej olbrzymi potencjał - konsumenci doceniają wygodę zamówień oraz szybkość dostawy – dodaje Beata Wronowska.