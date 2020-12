Glovo zaprasza start-upy do udziału w Extreme Tech Challenge

Hiszpańska aplikacja Glovo dołączyła do wyzwania technologicznego Extreme Tech Challenge i organizuje regionalną edycję wydarzenia w ramach Samsung Challenge. Glovo XTC skierowane jest do start-upów z Europy i Azji i połączy młodych przedsiębiorców z inwestorami i liderami branży. Zwycięzcy będą reprezentować region w międzynarodowych finałach XTC.

Extreme Tech Challenge to międzynarodowy konkurs dla start-upów. Wyłania te firmy, które w codziennej pracy wykorzystują nowe technologie do ulepszania świata. Wyzwanie Samsung Challenge, które stanowi część konkursu, jest inspirowane słynnymi 17 celami zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG). Łączy innowatorów z siecią inwestorów, korporacji i mentorów, by pomóc im zdobyć kapitał, rozpocząć współpracę na większą skalę i rozwijać swoje start-upy. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia 2021, zatem to już ostatnie dni na to, by wziąć udział w światowej rangi wydarzeniu

W tegorocznej edycji konkursu Glovo zostało regionalnym ambasadorem XTC Samsung Challenge w regionie Azji i Europy, w krajach gdzie operuje. Barceloński startup organizuje wirtualne wydarzenie Glovo XTC, podczas którego innowacyjne firmy rynku azjatyckiego i europejskiego będą miały szansę zaprezentować się i pokazać, jak wiele możliwości stwarza łączenie sektora technologicznego na poziomie międzynarodowym. Glovo wyłoni maksymalnie trzech finalistów, którzy wezmą udział w bootcampie zaplanowanym na maj 2021 roku oraz w międzynarodowych finałach w czerwcu 2021 roku.

Startupy zgłaszane do konkursu w ramach Extreme Tech Challenge, muszą oferować produkty lub usługi oparte na innowacyjnych technologiach. Możliwe jest również wykorzystanie istniejących technologii w najnowocześniejszych aplikacjach, których dotychczas nie rozwijano. Kluczem do sukcesu jest pomysłowość i kreatywność.