GLS otworzył cztery nowe filie

Wszystkie cztery nowe oddziały GLS Poland zostały otwarte w drugim kwartale tego roku. Fot. GLS

GLS Poland dysponuje już 45 filiami w całym kraju. Cztery najnowsze znajdują się w Jeleniej Górze, Wieluniu, Krośnie i Gryficach.

Firma inwestuje w infrastrukturę bazową z myślą o rozwoju wszystkich segmentów swojej działalności. Jednak bardzo istotne znaczenie ma fakt, że szybko rośnie wolumen przesyłek adresowanych do odbiorców indywidualnych.

– Mówiąc obrazowo: im bliżej jesteśmy odbiorców, tym łatwiej zarządzać logistyką ostatniej mili, wprowadzać nowe usługi i funkcjonalności, a także szybko reagować w przypadku zmian na rynku. A dynamiczny rozwój e-commerce przynosi ich wiele. Dlatego zwiększamy potencjał firmy we wszystkich obszarach naszej działalności. Chcemy być jak najlepiej przygotowani, by adekwatnie odpowiadać na potrzeby klientów i zapewniać oczekiwaną przez nich jakość obsługi – wyjaśnia Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Wszystkie cztery nowe oddziały GLS Poland zostały otwarte w drugim kwartale tego roku. Przypomnijmy, że jesienią 2020 firma kurierska uruchomiła trzy filie: pod Starogardem Gdańskim, w Różanie (na północ od Warszawy) oraz w Wodzisławiu Śląskim. W ubiegłym roku znacznie rozbudowany został również oddział GLS w Poznaniu. Operator uruchomił tam również sortownię dla paczek eksportowych do krajów Europy Zachodniej. Obiekt jest w pełni przygotowany do tego, by w każdej chwili przejąć funkcję samodzielnej sortowni regionalnej.

Cała sieć Grupy GLS – w 40 krajach Europy, na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i w Kanadzie – składa się z ok. 70 centralnych i regionalnych punktów przeładunkowych oraz ok. 1400 oddziałów. Łącznie, biorąc pod uwagę wszystkie kraje. operator dostarcza do 6 milionów paczek dziennie.