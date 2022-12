GLS Poland rozbudowuje sieć i uruchamia nowe filie

Nowo otwarta filia w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim to ważna lokalizacja dla GLS pozwalająca na zwiększenie efektywności w północnej Polsce. – Nowy oddział odciąży filię w Olsztynie i będzie miał duży wpływ również na pracę naszych punktów w województwie pomorskim. Elbląg przejmie część przesyłek, które do tej pory trafiały do naszych lokalizacji Gdańsk-Straszyn i Starogard-Rywałd – mówi Artur Antos, dyrektor operacyjny regionu Wschód GLS Poland.

Dzienna wydajność nowej filii to 2100 paczek doręczonych i 1150 paczek odebranych. Nowy oddział GLS znajduje się w Elblągu przy ulicy Lotniczej. Ma dwie bramy rozładunkowo-załadunkowe, dwadzieścia bram kurierskich, a powierzchnia magazynowa i biurowa obiektu to 1310 mkw.

50 filii GLS w Polsce

Obecnie, po uruchomieniu nowych filii, GLS posiada 50 lokalizacji na mapie Polski. W tym roku firma otworzyła aż pięć nowych oddziałów – w marcu w Zamościu i w październiku w Tarnowskich Górach. W drugim kwartale ubiegłego roku sieć GLS powiększyła się o filie w Jeleniej Górze, Wieluniu, Krośnie i Gryficach, a jeszcze wcześniej powstały lokalizacje GLS pod Starogardem Gdańskim, na północ od Warszawy - w miejscowości Różan koło Ostrołęki oraz w Wodzisławiu Śląskim.

W ramach GLS w Polsce funkcjonuje również blisko 5000 punktów Szybkiej Paczki w doskonale skomunikowanych lokalizacjach. Cała sieć Grupy GLS to ponad 120 centrów dystrybucji oraz ok. 1600 oddziałów w Europie oraz na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych

i w Kanadzie.