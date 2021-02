GLS uruchomił portal do zwrotów paczek

Firma kurierska GLS uruchomiła portal do zwrotów paczek. Usługa działa w handlu krajowym i transgranicznym. Dla sklepów internetowych dostęp do serwisu GLS jest bezpłatny.

Tylko 3 na 10 osób kupujących online nigdy nie zwracało zamówionych produktów. Tak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2020”, przygotowanego przez firmę Gemius. W pierwszej kolejności dotyczy to sklepów sprzedających odzież, obuwie i związane z nimi akcesoria.

W USA 56% kupujących robiło zakupy w nowych sklepach, oferujących krótszy czas dostawy, lub kupić coś czego nie kupowali wcześniej. Co więcej, 87% osób z tej grupy zadeklarowało, że będą robić zakupy u nowych sprzedawców również wtedy, gdy sytuacja wróci do normalności.

Jednocześnie 76% klientów, którzy skorzystali z oferty jakiegoś sklepu po raz pierwszy i mogli „łatwo” lub „bardzo łatwo” zwrócić produkt, przyznało, że skorzysta z oferty tego sklepu ponownie. 33% spośród tych, którzy doświadczyli trudności z oddaniem towaru u nowego dla siebie sprzedawcy, stwierdziło, że już do niego nie wróci.

Z raportu firmy Splitit wynika, że 52% klientów rezygnowało z finalizacji zakupu z obawy, iż proces ewentualnego zwrotu będzie kłopotliwy. Taką postawę miało aż 67% młodych kupujących – osób w wieku 25-34 lat.

W usłudze GLS etykieta zwrotna w formacie pdf jest generowana na stronie i wysyłana mailem do odbiorcy. Można ją także wydrukować bezpośrednio ze strony. Paczki można zwracać za pośrednictwem punktów Szybka Paczka/Parcel Shop, zarówno na terenie Polski, jak i całej Europy.

Nowy serwis GLS umożliwia zwrot paczek łącznie z 15 krajów Europy, w tym z Niemiec, Austrii, Holandii, Hiszpanii czy Holandii.

Z usługi mogą korzystać zarówno duże, jak i niewielkie sklepy. Wolumen przesyłek nie ma znaczenia.