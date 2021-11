GLS współpracuje z Kolporterem

Z myślą o wygodzie odbiorców indywidualnych, operator zapowiada dalszy, intensywny rozwój sieci punktów odbioru.

Kolporter dysponuje siecią saloników prasowych zlokalizowanych zwykle w centrach miast oraz w galeriach handlowych. Punkty mają długie godziny otwarcia, dostępne są często również w weekendy.

– Czas i wygoda klientów są dla nas najważniejsze. Rozpoczęcie współpracy z Kolporterem pozostaje w zgodzie z naszą strategią wyboru punktów odbioru w najlepiej skomunikowanych i najbardziej dogodnych lokalizacjach. Niebagatelne znaczenie ma też fakt, że Kolporter to rozpoznawalna marka – mówi Szymon Lauer, dyrektor rozwoju operacji GLS Poland.

W ramach współpracy GLS z Kolporterem w salonikach można odebrać przesyłkę lub dokonać zwrotu zakupów internetowych, korzystając z wygenerowanej etykiety. Rozwój e-commerce sprawia, że coraz więcej paczek trafia do odbiorców indywidualnych, a wielu z nich korzysta

z możliwości odbioru w punkcie, w wybranym przez siebie czasie.

– Odbiory przesyłek w punktach stacjonarnych z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Dlatego w salonikach Kolportera również staramy się konsekwentnie rozwijać tę usługę. Nawiązanie współpracy z GLS, jedną z największych firm kurierskich, jest z pewnością ważnym etapem w tym procesie. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu jeszcze większa grupa naszych klientów będzie korzystała z opcji odbioru przesyłki w wybranym saloniku – podkreśla Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolportera.

Tylko PIN do odbioru

W punktach Kolportera paczka może czekać na odbiorcę nawet przez tydzień, co dla wielu osób ma znaczenie. Przy odbiorze wystarczy podać kod PIN, otrzymywany przez odbiorcę SMS-em. Nie są do tego potrzebne żadne dodatkowe informacje ani dokumenty. To sposób bardzo praktyczny: szybki, wygodny i prosty.

Integrację technologiczną GLS i Kolporter zapewniła firma Smart Points. – W oferowanym przez nas rozwiązaniu gramy w jednym zespole z przewoźnikami i sklepami, aby jak najlepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów e-commerce. Utworzona w ten sposób sieć punktów nadawczo-odbiorczych (tzw. PUDO) to swoisty pomost pomiędzy światem online i offline, dzięki któremu konsumenci zyskują możliwość wyboru lokalizacji odbioru wg swoich, często bardzo indywidualnych, kryteriów, przewoźnicy optymalizują swoje sieci dostaw, a sklepy przyciągają klientów zyskując szansę na dodatkowy przychód ze swojej podstawowej działalności – wyjaśnia Wojciech Kliber, członek zarządu Smart Points.

Szereg możliwości na ostatniej mili