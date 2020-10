Godziny dla seniorów także w placówkach Poczty Polskiej

Od 15 października Poczta Polska wprowadza godziny dla seniorów. Między godz. 10–12 będą obsługiwane osoby powyżej 60 roku życia.

Dwie godziny dziennie, kiedy obsługiwani są tylko seniorzy obowiązują od poniedziałku do piątku w placówkach pocztowych, które zgodnie z tygodniowym harmonogramem obsługi klientów są czynne w tych godzinach.

Listonosze oraz pracownicy obsługi klienta na bieżąco otrzymują maseczki, jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji. W 5800 placówkach zainstalowano przesłony, które oddzielają klientów od obsługi. Dodatkowo spółka apeluje do klientów, by zakrywali nos i usta oraz zachowywali co najmniej 1,5 metra dystansu od innych klientów oraz od pracowników obsługi.

– Oprócz dostosowywania się do wszelkich zmian prawnych wprowadziliśmy wiele dodatkowych procedur, które mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości świadczenia usług – podkreśla Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.