Gomez powiększa magazyny pod Poznaniem. Przyczółek do ekspansji

Obecnie w portfolio ma ponad 150 topowych marek, a firma udostępniła swoją ofertę klientom w Niemczech i we Włoszech. - Decyzja o zwiększeniu powierzchni magazynowej jest naturalną konsekwencją naszej ekspansji. Zależy nam na tym, by zasoby magazynowe były adekwatne do skali działalności. Tylko w ten sposób będziemy mogli zapewnić kompleksową obsługę każdego z rynków, a nasze produkty będą jeszcze szybciej docierały do klientów – mówi Michał Dobicki, prezes zarządu GOMEZ.



Na co dzień centrum dystrybucyjne realizuje także dostawy do salonów stacjonarnych GOMEZ, zlokalizowanych w Poznaniu i Warszawie.

- Dla marki GOMEZ kluczowym kryterium w procesie poszukiwania nowej powierzchni była lokalizacja. Położenie magazynu w pobliżu głównej siedziby firmy, która znajduje się w Suchym Lesie oraz salonu stacjonarnego w Poznaniu, to gwarancja łatwej komunikacji oraz sprawnego łańcucha dostaw - mówi Ewa Foryś, konsultant w dziale wynajmu powierzchni magazynowych, JLL.

W przyszłości marka planuje dalszy rozwój infrastruktury magazynowej oraz robotyzację wybranych procesów.