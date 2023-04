Google: Jest pewien aspekt AI, który określamy jako "czarna skrzynka"

Dyrektor generalny Sundar Pichai przyznaje, że nie do końca rozumiemy, jak działa ludzki umysł, stąd może niespodzianki, jakie sprawia nam sztuczna inteligencja. Najwyraźniej nowa AI firmy Bard lubi zaskakiwać także swoich twórców.

Jednym z największych problemów odkrytych w przypadku sztucznej inteligencji jest "nieprzewidywalność

Zdaniem CEO Googla jednym z największych problemów odkrytych w przypadku ich sztucznej inteligencji jest "nieprzewidywalność". Otóż przyswoiła sobie umiejętności, do których nie została zaprogramowana. Sam określił to jako "pojawiające się nagle właściwości". AI Bard nauczył się np. bengalskiego bez polecenia, a jedynie na podstawie jednego z monitów, który eksperymentalnie wysłano w tym języku, a nie, jak wcześniej, po angielsku.

AI jest samoukiem

Bard nie przeszukuje internetu, by znaleźć odpowiedzi (tak jak robi to Google), a jest samoukiem. W ciągu kilku miesięcy program przeczytał wszystko, co mógł znaleźć w internecie. Na postawie tego stworzył model, jak wygląda język i teraz, zamiast wyszukiwać, sam tworzy odpowiedzi. Dodatkowo ma do dyspozycji mikroczipy, które są ponad 100 tys. szybsze niż ludzki mózg. Np. by "wypluć" podsumowanie Nowego Testamentu potrzebował 5 sekund i 17 słów. By zrobić to po łacinie - 4 sekundy więcej.

