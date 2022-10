Google Polska: Allegro wciąż ma przewagę nad konkurencją

Allegro wciąż rynkowym gigantem - jakie są przewagi platformy?

Allegro to lokalny marketplace działający od ponad 20 lat.

- Zajmuje silną pozycję lidera w handlu elektronicznym z 39% wartości sprzedaży w 2021 roku. Jest dobrze znany i cieszy się zaufaniem wśród klientów. Pomimo, iż miał niejako pierwszeństwo wśród platform sprzedażowych na polskim rynku, nie oznacza to, że musiał odnieść sukces, o czym świadczą chociażby historie innych polskich serwisów internetowych (np. Nasza Klasa), które przegrały z globalnymi graczami. Sukces Allegro wynika przede wszystkim z doskonałego zrozumienia i dostosowywania się do potrzeb użytkowników. W każdym z trzech kluczowych czynników sukcesu marketplace’ów na polskim rynku: cenie, wygodzie i elastyczności; oraz zaufaniu do platformy, Allegro wypada bardzo silnie na tle konkurencji - tłumaczy Michał Protasiuk z Google Polska.

Allegro - siłą serwisu programy dla kupujących i sprzedających

Ekspert wskazuje, że wyróżnikami platformy są programy dla sprzedających i kupujących. - Chociażby Allegro Smart, który gwarantuje brak kosztów wysyłki w przypadku zamówień powyżej 40 zł, co obniża finalną cenę płaconą przez konsumentów. Dodatkowo Allegro sprzedającym najtaniej sklepom przyznaje odznaczenia “supercena”, co ułatwia kupującym znalezienie najbardziej korzystnej oferty - dodaje Michał Protasiuk.

Czy ktoś może zagrozić pozycji Allegro?

Przedstawiciel Google Polska przypomina, że wraz z rozwojem rynku e-commerce, rynkowemu liderowi przybywa konkurencji.

- Mieliśmy już przykłady próby zagrożenia Allegro, gdy np. w 2005 roku na polski rynek próbował wejść gigant e-commerce eBay, co nie skończyło się dla niego wielkim sukcesem. W tym momencie wśród topowych marketplace’ów w Polsce za Allegro mamy Aliexpress oraz Empik. Jednak już to, że w porównaniu z Allegro (39% wartości sprzedaży) generują one odpowiednio 3% oraz 1% sprzedaży online świadczy o bardzo silnej pozycji Allegro na polskim rynku - uważa ekspert.

Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków i ich podejście do platform zakupowych?

Michał Protasiuk wskazuje na trzy zjawiska, które zmieniły podejście polskich konsumentów do zakupów w internecie.

- Po pierwsze, pandemia nauczyła konsumentów nowych zachowań zakupowych i wykształciła nowe nawyki. Zamknięci w domach Polki i Polacy zaczęli kupować online kategorie, które wcześniej woleli kupować w handlu tradycyjnym. Bardzo duże wzrosty odnotowały kategorie takie jak odzież, produkty “dom i ogród” czy akcesoria sportowe. Kupując te kategorie po raz pierwszy online, konsumenci odkryli liczne zalety wiążące się z zakupami internetowymi i po pandemii nie wszyscy wrócili do kupowania w sklepach stacjonarnych. Gigantycznie wzrosła również popularność zakupów online żywności, ale nadal odgrywa ona stosunkowo małe znaczenie w całości rynku e-commerce - wyjaśnia nasz rozmówca.

- Po drugie, zmienia się sposób, w jaki konsumenci korzystają z informacji online podczas procesu zakupowego. Coraz częściej poszukują oni informacji w internecie na temat produktów, które planują kupić i coraz częściej to właśnie w internecie odkrywają produkty, który zdecydują się finalnie nabyć - nawet jeśli sam zakup dokonywany jest w sklepie stacjonarnym - tłumaczy ekspert Google Polska.

- I wreszcie wciąż rośnie rola smartfonu jako urządzenia, przez które dokonuje się zakupu online. W roku 2021 już około 30% wszystkich transakcji e-commerce (pod względem wartości) odbywało się właśnie poprzez urządzenie mobilne - podsumowuje Michał Protasiuk.