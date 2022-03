Górny Śląsk atrakcyjny dla magazynów. Jest tam Amazon, Carrefour, Spar i Auchan

Na Górnym Śląsku nadal mamy bardzo duże zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową dostępną „od zaraz", szczególnie ze strony firm e-commerce, oraz rekordowy popyt zgłaszany przez najemców magazynowych z wielu segmentów rynku.

Przewagą regionu jest jego położenie oraz doskonała komunikacja drogowa na linii wschód-zachód oraz północ-południe. Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do użytku ostatniego odcinka autostrady A1. Uzupełnieniem infrastruktury drogowej są również rozbudowana sieć kolejowa oraz międzynarodowy port lotniczy w Pyrzowicach.

Wynajmują firmy e-commerce, producenci i logistycy

W ubiegłym roku firmy wynajęły tutaj w sumie prawie 1,2 mln mkw. nowoczesnej powierzchni produkcyjnej i magazynowej (15,7 proc. w skali kraju). Większy popyt odnotowało tylko województwo mazowieckie ze stolicą. Największe umowy najmu w regionie podpisały: Amazon (82 200 mkw.), Auchan (53 700 mkw.) i Carrefour (50 tys. mkw.). Niewiele ponad 40 tys. mkw. wynajęły DHL Supply Chain oraz Midocean.

– Na Górnym Śląsku obserwujemy bardzo duże zainteresowanie ze strony klientów z szeroko rozumianego sektora e-commerce. Doskonałym przykładem jest Amazon, który posiada tutaj kilka magazynów o łącznej powierzchni ponad 360 tys. mkw. Zapotrzebowanie na powierzchnię logistyczną zgłaszają również lokalne firmy, rozpoczynające albo poszerzające swoją sprzedaż w internecie. Istotnym sektorem wynajmującym metry magazynowe w regionie są również duże markety oraz dyskonty, z których część również wynajmuje powierzchnię pod działalność e-commerce. W ostatnim roku duże umowy podpisały sieci Auchan, Carrefour, czy SPAR. W regionie bardzo aktywny jest również Lidl, który łącznie wynajmuje tutaj około 100 tys. mkw. w dwóch lokalizacjach. Natomiast w zeszłym roku nasza firma wspierała Grupę Muszkieterów w wynajęciu 13 tys. mkw. powierzchni magazynowej w Sosnowcu – mówi Michał Kozar, Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Newmark Polska.

Europa chce produkować na Śląsku

Kolejnym ważnym argumentem za lokowaniem fabryk i magazynów na Górnym Śląsku jest, spowodowane przez pandemię, zakłócenie globalnego łańcucha dostaw. Ze względu na swoją lokalizację i dobre połączenia drogowe, Śląsk postrzegany jest jako jeden z ważniejszych hubów logistycznych dla Europy.

– Spowodowane pandemią kłopoty z płynnością dostaw w pewnym sensie wymuszają na wszystkich dużych graczach rynku zmianę filozofii myślenia w kierunkach: nearshoringu oraz strategii „China plus one". Oznacza to, że oprócz Chin duże koncerny dodatkowo chcą posiadać fabryki i hale magazynowe w innych regionach, znajdujących się bliżej docelowych odbiorców. Tymczasem Polska, w porównaniu z Niemcami, Francją czy Hiszpanią, nadal oferuje stosunkowo niskie koszty prowadzenia biznesu, na co przede wszystkim składają się niższe czynsze oraz wynagrodzenia pracowników. I to już się dzieje. W ostatnim czasie, razem z naszymi klientami, przeprowadzaliśmy kilka procesów przeniesienia produkcji z Europy Zachodniej właśnie na Górny Śląsk – mówi Michał Kozar.