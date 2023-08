Green Cell wkracza do Francji i Włoch z własnym sklepem internetowym

Zakupy w sklepie internetowym Green Cell dostępne były dotąd w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Od 16 sierpnia 2023 roku producent znad Wisły wkracza ze sprzedażą bezpośrednią do Francji i Włoch, oferując szeroki asortyment akcesoriów do ładowania i akumulowania energii elektrycznej. W jego portfolio klienci znajdą m.in. wysokiej jakości powerbanki, ładowarki i kable do urządzeń mobilnych, a także baterie, magazyny energii czy urządzenia do ładowania samochodów elektrycznych. Wśród nich wyróżnioną nagrodą Red Dot Design mobilną ładowarkę Habu.

Polski Green Cell

Akcesoria Green Cell zdążyły już zyskać popularność na rynku francuskim i włoskim, ale dotąd oferowane były wyłącznie za pośrednictwem platform sprzedażowych. Korzystając ze sklepu internetowego Green Cell zyskają oni dostęp do pogłębionej informacji o produktach, rozbudowaną sekcję FAQ i bieżące wsparcie konsultantów.

- Kompleksowa obsługa klienta to z całą pewnością jedna z naszych przewag konkurencyjnych, o czym świadczą wysokie oceny i przychylne opinie tych, którzy z naszego sklepu internetowego już korzystają. Myśląc o wzroście Green Cell nie wyobrażam go sobie bez obecności na największych rynkach UE, stąd Francja i Włochy naturalnie stały się kolejnym krokiem na naszej drodze - komentuje Paweł Ochyński, założyciel Green Cell.

Globalne ambicje Green Cell

Sprzedaż produktów założonej w 2013 roku firmy Green Cell osiągnęła już poziom ok. 7,2 mln sztuk, a paczki z jej urządzeniami trafiają do klientów z 60 krajów na całym świecie. Spółka ma w planach poszerzyć zasięg działania sklepu internetowego o następne kraje, a także przenieść produkcję kolejnych urządzeń do Polski (obecnie pod Krakowem produkuje baterie do rowerów elektrycznych).