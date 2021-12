Groclin zmieni nazwę na LESS. To dopiero początek ekspansji platformy online

Na wskutek uchwał i podjętych podczas NWZ Groclinu, spółka ta przejmuje 100 proc. udziałów w spółkach CountMe i eGroclin w zamian za objęcie przez udziałowców tych spółek 107,1 mln akcji serii J Groclinu. Cena emisyjna akcji wyniosła 1 zł, co odpowiada kursowi z okresu kończącego zaangażowanie Groclinu w produkcję poszyć na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Jak wynika z przedstawionych przy transakcji opinii biegłego rewidenta oraz analiz zewnętrznych ekspertów (w przypadku CountMe – EY), wartość godziwa spółki eGroclin wynosi 10 mln zł, a wartość godziwa spółki CountMe sięga 102 mln zł.

Według założeń liderów spółki ekspansja produktowa, segmentowa czy geograficzna oznaczać będą dalsze, wielomilionowe inwestycje. Jednocześnie spółka zacznie generować przychody już w najbliższych miesiącach. Obecnie z powstałej w 2019 r. LESS_ korzysta niemal 800 tys. użytkowników, a od stworzenia LESS_ inwestorzy wyłożyli na rozwój tej spółki łącznie ponad 20 milionów złotych. Założycielami firmy są: inwestujący w nowe technologie Dawid Urban (znany też jako współtwórca Grupy CHIC) oraz Mateusz Oleksiuk (wcześniej menedżer w Deloitte). Wśród kluczowych inwestorów LESS_ są m.in. Robert Lewandowski, Krzysztof Pawiński (Grupa Maspex) oraz niektórzy z założycieli Allegro. – Wkrótce ogłosimy plan strategiczny: pokażemy w nim, że w 2022 r. zaczniemy generować przychody w oparciu o bazę ponad 800 tysięcy użytkowników, jak i wyjaśnimy nasz pomysł na trwałe włączenie sprzedaży offline oraz silnego, ekologicznego komponentu z elementem nowych technologii w ideę LESS_. Rekrutujemy kolejnych menedżerów i specjalistów, dołączą do nas uznani menedżerowie z korporacyjnymi karierami w Żabka Polska czy Kross SA – podkreśla Wojciech Paczka, członek zarządu giełdowej spółki.

Dawid Urban dodaje, że giełdowy Less swoją działalność opierać będzie na dwóch liniach biznesowych.– Pierwsza to marka LESS_, gdzie skoncentrowane będą kompetencje technologiczne, odpowiadające za rozwój aplikacji i biznesu wokół odzieży oraz przedmiotów używanych. Druga linia biznesowa to branża rowerów elektrycznych – zaznacza Dawid Urban. Jednocześnie cała spółka będzie wciąż rozwijać swój potencjał w sferze megatrendów związanych z ekologią i gospodarką cyrkularną. Jej założyciele wierzą, że wraz z rozwojem świadomości idei „less waste” młode pokolenia będą coraz częściej masowo kupować i sprzedawać używane rzeczy w bezpieczny oraz sprawdzony sposób, a także stawiać na zeroemisyjny transport. Według branżowych analiz do 2023 r. komercyjny rynek sprzedaży samych używanych ubrań wzrośnie globalnie aż o ponad 75 proc., do 23 mld USD. Jednocześnie w 2028 r. cały rynek second hand ma być wart już 64 mld USD wobec 44 mld USD wartości rynku tzw. szybkich kolekcji (fast fashion) nowych ubrań. A to tylko mały fragment wartości sektora sprzedaży produktów z drugiej ręki.