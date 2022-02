Grożą nam opóźnienia w dostawach? Branża TSL ma problemy z powodu Omikrona

Komplikacje zaczęły się po świętach i sylwestrze, gdzie zaczęło brakować kierowców czy pracowników obsługi.

W Grupie CSL zdarzały się przypadki zachorowań, obecna mutacja COVID-19 zabiera pracowników na 3-4 tygodnie.

- Pandemia wywiera wpływ na logistykę. Komplikacje zaczęły się po świętach i sylwestrze, gdzie zaczęło brakować kierowców czy pracowników obsługi. Opóźnienie dostaw to bardzo poważna sprawa i wiele firm logistycznych musiało robić wszystko, by dostarczyć klientom produkty i surowce na czas. Nie mam informacji o tym, by jakieś firmy musiały wstrzymywać produkcję, ale na pewno od firm logistycznych wymaga się obecnie pełnej mobilizacji – mówi Prezes Grupy CSL Laura Hołowacz.

Piąta fala w TSL

Piąta fala koronawirusa jest czasem trudnym. Sektor TSL, firmy transportowe, agencje celne, nie były przygotowane, że kolejne miesiące mogą przynieść utrudnienia porównywalne do jesieni 2020 i wiosny 2021.

- Mamy swoje procedury i staramy się działać możliwie bez zakłóceń, ale sytuacja całego rynku nie jest łatwa. Na pewno Omikron, jego szeroka zaraźliwość oraz indywidualne restrykcje poszczególnych krajów mocno wpływają na to, jak wygląda praca w logistyce od początku 2022 roku – Laura Hołowacz. Dodaje, że Omikron jest wariantem przynoszącym sektorowi TSL większe komplikacje niż Delta

Rekordowe liczby jeżeli chodzi o zakażonych w Polsce, ale i szybujące do góry statystyki w całej Europie – nowy wariant COVID-19 nie ma litości i znów sieje spustoszenie w europejskiej gospodarce. Niektóre kraje już szykują się do znoszenia restrykcji, a niektóre – jak Polska – dopiero czekają na szczyt zachorowań.

- W Grupie CSL zdarzały się przypadki zachorowań i zauważamy, że obecna mutacja COVID-19 zabiera nam pracowników na 3-4 tygodnie. Dzielimy się na strefy, pracujemy zdalnie, staramy się automatyzować procesy logistyczne, by obsługa klientów była jak najsprawniejsza. Na pewno jest to sytuacja trudna, bo wszyscy liczyliśmy, że COVID-19 będzie już w odwrocie – mówi Laura Hołowacz.

Sektor TSL w Polsce musi bardzo uważnie obserwować, co dzieje się w Europie. Komplikacji jest sporo, ale logistyka jest mocno wzmocniona progresywnym rozwojem branży e-commerce. – W przypadku drogi morskiej nie obserwujemy żadnych wahnięć. Terminale mają trochę problemów z zakażeniami i trudnościami logistycznymi. Najwięcej trudności mają na pewno firmy transportowe, bo tam najwięcej zależy od ludzi, a kierowcy bardzo często chorują – mówi Laura Hołowacz