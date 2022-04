Grupa Allegro zapłaciła 881 mln euro za 100% udziałów w Mall Group i WE|DO

Dzięki integracji 70 milionów potencjalnych klientów w całym regionie uzyska dostęp do najszerszego wyboru ofert w najkorzystniejszych cenach, a także maksymalnej wygody zakupów online.

Uznane marki e-commerce’owe znajdą się teraz pod jednym dachem, a międzynarodowe zespoły będą mogły wspólnie pracować nad rozszerzaniem unikalnej europejskiej oferty.

135 tys. sprzedawców z Europy Środkowo-Wschodniej skorzysta z możliwości wystawienia oferty w jednym miejscu i sprzedawania w całym regionie, uzyskując szerszy dostęp do szybko rosnącego rynku detalicznego o wartości 240 mld euro.

Transakcja jest ważnym krokiem na drodze do realizacji strategii międzynarodowej ekspansji grupy i przyspieszy jej rozwój w Europie. Sprzedawcy i klienci już teraz mogą korzystać z dostępu do rynków Unii Europejskiej za pośrednictwem allegro.com.

Allegro finalizuje transakcję przejęcia Grupy Mall oraz WE|DO. To połączenie pozwoli czerpać z tego, co najlepsze w każdej z firm i przyspieszyć międzynarodową ekspansję powiększonej grupy.

Grupa kontynuuje europejską ekspansję

Nie tak dawno temu Allegro udostępniło swoją platformę klientom i sprzedawcom z całej Unii Europejskiej.

- Dzisiaj, razem z Grupą Mall i WE|DO, finalizujemy transakcję, która umocni pozycję powiększonej grupy jako platformy pierwszego wyboru w całej Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią. Lokalni sprzedawcy mogą stać się teraz sprzedawcami międzynarodowymi, a klienci będą korzystać z możliwie najlepszych ofert. Do tej pory nie było gracza w handlu internetowym, który oferowałby tak szeroki wybór w tak konkurencyjnych cenach w całym regionie. To właśnie będziemy robić. Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera w obszarze zakupów online w krajach, w których działa grupa. Osiągniemy to dzięki innowacyjnym i wygodnym narzędziom dla sprzedawców, co z kolei zapewni naszym klientom najszerszy wybór w konkurencyjnych cenach. Znacznie lepiej uzyskuje się efekt skali przy udziale lokalnych firm z sektora MŚP. Wspólny sukces przedsiębiorców i platformy zakupowej Allegro w Polsce będziemy powielać wszędzie tam, gdzie grupa prowadzi swoją działalność - mówi François Nuyts, prezes Allegro.