Grupa CDRL rozwija cross border w e‑commerce

Rok 2022 rok obfitował w szereg pozytywnych zdarzeń operacyjnych, które powinny przełożyć się na dalszy rozwój biznesu i wzrost wyników finansowych w kolejnych latach - informuje CDRL. Na wynik roczny wpłynęły odpisy aktualizujące wartość należności, w kwocie 3,6 mln zł, różnice kursowe oraz zbycie udziałów w spółce zależnej CDRL RUS.

Obroty z tytułu sprzedaży w Rosji, zarówno w roku 2022 jak i w latach wcześniejszych, stanowiły niewielki udział w przychodach spółki, jak również spółka nie planowała zwiększania skali działalności na tamtejszym rynku. W związku z powyższym, zaniechanie działalności w tym kraju nie będzie miało istotnego wpływu na przyszłe wyniki finansowe Grupy. Grupa CDRL odnotowała spadki w białoruskiej spółce, jednak sprzedaż odbywa się tam aktualnie w normalnym trybie. Władze spółki na bieżąco monitorują sytuacje i nie planują obecnie dalszych inwestycji w spółkę zależną na Białorusi.

- Nie zwalniamy tempa i pracujemy nad rozwojem Grupy CDRL. Z optymizmem patrzymy w przyszłość – większość zdarzeń, które przełożyły się na wynik w 2022 roku miała charakter jednorazowy. Mamy bardzo konkretne pomysły na dalszy rozwój, jak również nadzieję na stabilizację sytuacji społeczno-gospodarczej oraz geopolitycznej w 2023 roku. Pozytywną informacją minionego roku jest powrót na wzrostową ścieżkę biznesu związanego z salami zabaw Fikołki, gdzie Grupa CDRL posiada 40 proc. udziałów – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes Grupy CDRL.

Sale zabaw Fikołki w 2022 roku wygenerowały 6,09 mln zł zysku netto względem 251 tys. straty rok wcześniej. Biznes ten wyraźnie odrodził się po okresie pandemii. Nowe sale zabaw powstały w Warszawie, Krakowie i Toruniu, a rok 2022 spółka zakończyła posiadając 17 lokalizacji o łącznej powierzchni 11.847,68 m2. Ponadto, w 2023 roku zaplanowane jest otwarcie co najmniej trzech nowych lokalizacji, co pozwala liczyć na kolejne wzrosty.

Multibrandowy sklep internetowy

Ważnym wydarzeniem w 2022 roku było uruchomienie nowoczesnego, multibrandowego sklepu internetowego z asortymentem dla dzieci Mokida.com. Oprócz znanych już klientom produktów marek Coccodrillo oraz Lemon Explore, swoje miejsce znalazła tam również najmłodsza marka z portfolio Grupy, tj. Mokida.

- Marka Mokida, dzięki niższym cenom, skierowana jest do nowych grup odbiorców. Sklep internetowy spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem klientów i z miesiąca na miesiąc odnotowuje coraz wyższe obroty. Zamierzamy kontynuować rozwój tego konceptu i już jesienią 2023 roku zaprosimy pierwszych klientów do odwiedzenia sklepów stacjonarnych pod szyldem Mokida – uzupełnia Przybyła.

W 2022 roku spółka rozpoczęła sprzedaż na Zalando.pl oraz poszerzyła dostępność produktów na rynku niemieckim – zostały uruchomione nowe kanały na Amazon.de i eBay.de. Od 2022 roku również marka Lemon Explore dostępna jest na platformie Allegro. Dywersyfikacja kanałów sprzedaży poprzez obecność na platformach marketplace – przekłada się to pozytywnie na rozwój biznesu: nie tylko na wyniki sprzedaży, ale też na rozpoznawalność brandów Grupy CDRL.

Grupa umacnia pozycję na Bałkanach, czego dowodem są nowe kornery marki Coccodrillo w Czarnogórze i Bułgarii, jak również pozyskanie nowego dystrybutora w Serbii.

Budowa kanału omnichannel

Implementacja i rozbudowa nowoczesnych rozwiązań z zakresu IT, pozwala Grupie CDRL kontynuować budowę omnichannel – jednego z fundamentów strategii biznesowej. Spółka uruchomiła usługę click and collect oraz zwroty online – offline. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w trakcie pandemii przyzwyczaili się do zakupów przez Internet.

Firma kontynuuje rozwój własnych platform sprzedażowych, a na uwagę zasługuje dynamiczny rozwój e-commerce na rynku rumuńskim, gdzie internetowy sklep Coccodrillo zanotował w 2022 roku ponad 30 proc. wzrost obrotu. Sukces ten spowodował decyzję o wdrożeniu kolejnej wersji e‑sklepu Coccodrillo, tym razem przeznaczonej dla Armenii.

Grupa CDRL to dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest właścicielem marek własnych Coccodrillo, Lemon Explore, Mokida, Petit Bijou, Broel oraz największej sieci supermarketów dla dzieci na Białorusi - Buslik. Dostarcza ofertę dziecięcą, posiada własny zespół projektantów i designerów. Uzupełniającą ofertę stanowi obuwie dziecięce oraz zabawki i akcesoria. W portfolio spółki znajdują się również Sale Zabaw Fikołki, które łączą rozrywkę, warsztaty ogólnorozwojowe, edukacyjne i hobbystyczne dla dzieci do 11 lat (150 cm). Spółka prowadzi działalność w Polsce i wielu innych państwach Unii Europejskiej, a także poza nią. Produkty marki Coccodrillo dostępne są łącznie w 459 punktach handlowych, a także w sklepie internetowym działającym w 6 wersjach językowych.