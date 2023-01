Grupa InPost dostarczyła w 2022 roku 744,9 mln przesyłek

W IV kwartale Grupa dostarczyła 222 mln przesyłek co przełożyło się na 23% wzrost, w tym w Polsce 149,4 mln (+18% r/r), a na rynkach międzynarodowych 72,6 mln (+35% r/r).

Na koniec 2022 roku InPost miał 27 939 urządzeń Paczkomat®, w tym w Polsce 19 306 (+17% r/r), a na rynkach międzynarodowych 8 633 sztuk (+120% r/r).

Liczba skrytek na koniec ubiegłego roku wyniosła 2,9 mln sztuk w Polsce (+21% r/r) i 651 tys. (+196% r/r) na rynkach zagranicznych.

- To był kolejny dobry rok dla Grupy InPost. Zanotowaliśmy rekordowe wolumeny zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Udało się to osiągnąć pomimo trudnych warunków makroekonomicznych będących wyzwaniem dla całego sektora e-commerce. Wyjątkowa jakość oferowanych przez InPost usług spowodowała, że był to kolejny rok wzrostu udziału na podstawowym, polskim rynku. W okresie przedświątecznym w Polsce jako jedyna firma na rynku logistycznym, po raz kolejny zagwarantowaliśmy dostawy do ostatnich dni przed świętami. Pomimo rekordowych wolumenów, na poziomie nawet 5 mln paczek dziennie, nasz wskaźnik NPS (Net Promoter Score - wskaźnik lojalności klientów) wzrósł z 75% do poziomu 81% w badaniu w grudniu 2022. Te wyniki potwierdzają, że sieć urządzeń Paczkomat® InPost to najwygodniejsza, najbardziej elastyczna i najbardziej prokonsumencka forma dostaw dla e-commerce. Jak pokazują wolumeny za IV kwartał nasz model biznesowy z sukcesem wdrażamy na nowych rynkach, komentuje Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

Na koniec 2022 roku Grupa InPost miała 26 099 punktów nadań i odbioru (PUDO) w tym 3 660 w Polsce oraz 22 439 na pozostałych rynkach.

Mondial Relay rośnie w siłę

Warto podkreślić, że francuski Mondial Relay, operujący na drugim najważniejszym dla Grupy rynku, zanotował rekordowy, przekraczający wcześniejsze założenia, wzrost. Rosnący we Francji popyt na nasze usługi ugruntowuje nasze przekonanie o słuszności założeń co do skali i tempa planowanego procesu inwestycyjnego w tym kraju zarówno w sieć logistyczną jak i rozbudowę sieci maszyn Paczkomat®.

InPost w Wielkiej Bratani

Także rynek brytyjski przyniósł pozytywne zaskoczenie. Zapotrzebowanie na usługi Grupy wzrosło do takiego poziomu, że zdecydowaliśmy się na czasowe ograniczenie ich dostępności z powodu obaw o przepustowość u naszego partnera logistycznego. Motywuje to nas do rozbudowy logistyki na rynku brytyjskim, tak aby w pełni odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów. Wyniki za 2022 rok oraz rosnący popyt konsumentów na usługi Grupy InPost, zarówno we Francji, gdzie dostawy przez Paczkomat® InPost stanowią już 7% całkowitego wolumenu jak i w Wielkiej Brytanii, gdzie rosną oczekiwania dotyczące zwiększenia dostępności, pozwalają z optymizmem patrzyć na właśnie rozpoczęty 2023 rok, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynki międzynarodowe.