Grupa Muszkieterów inwestuje w sprzedaż e-commerce

Grupa Muszkieterów sprawdziła, jak kształtują się obecnie zakupy online, kładąc nacisk na kategorię produktów spożywczych oraz remontowo-wykończeniowych i dekoracyjnych.

Podstawowe czynniki, które motywują do zakupów przez Internet, związane są przede wszystkim z wygodą. Wśród nich są oszczędność czasu (60,6 proc. odpowiedzi), możliwość zrobienia zakupów o dowolnej porze (57,2 proc.) oraz wygoda związana z dostępnością sklepów w jednym miejscu (39,5 proc.). Połowa badanych twierdzi, że na częstotliwość ich zakupów internetowych wpływa rosnąca od kilku miesięcy inflacja.

Produkty spożywcze a zakupy online

Według wyników badania Muszkieterów, najwięcej osób, bo aż 30 proc., kupuje artykuły spożywcze przez internet kilka razy w miesiącu, a kilka razy w tygodniu decyduje się na to ponad 15 proc z nich. Przeważająca większość, czyli ponad 80 proc., przyznaje, że wciąż wybiera taką formę zakupów częściej niż przed pandemią.

Średnie miesięczne wydatki na internetowe zakupy produktów spożywczych wynoszą 236 zł i stanowią one do 20 proc. ogółu wszystkich wydatków online. W tym przypadku, w 2022 roku wzrosło znaczenie kwestii finansowych – zakup artykułów z kategorii spożywczej w sieci daje większy dostęp do atrakcyjnych promocji i możliwość szybkiego porównywania ceny.

Podczas zakupów internetowych badani najczęściej zamawiają produkty spożywcze takie jak herbaty lub kawy (72,8 proc.), przyprawy (59,5 proc.) czy produkty sypkie jak kasze i makarony (54,9 proc.), m.in. ze względu na ich dłuższy termin przydatności. W porównaniu z ubiegłorocznym pomiarem, na znaczeniu zyskały słodycze (59,1 proc.) i słone przekąski (37,7 proc.).

Badanie Grupy Muszkieterów 2022

Jak i kiedy ankietowani kupują artykuły spożywcze online? Blisko 70 proc. z nich robi to przede wszystkim przez stronę internetową sklepu, prawie 80 proc. z domu, ale nie są oni przywiązani do określonego czasu w tygodniu – to zależy od sytuacji i okoliczności. Co ciekawe, akceptują zamienniki, ale jeśli mogą, wolą wybierać z szerszego asortymentu i są w stanie poczekać dłużej na swoje zamówienie.

– Mimo zniesienia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i częściowego powrotu do sklepów stacjonarnych, dostrzegamy potrzebę dalszego inwestowania w obszar e-commerce, który wciąż dynamicznie się rozwija. Wyniki naszego badania potwierdzają, że klienci doceniają wygodę zakupów online, dlatego stale pracujemy nad poszerzaniem oferty e-commerce Intermarché. Coraz więcej sklepów Intermarché oferuje rozwiązanie Drive, umożliwiające odbiór towarów zamówionych przez naszą stronę internetową. Już w 2023 roku planujemy szeroką modernizację zarówno strony, jak i programu lojalnościowego – wszystko po to, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów – mówi Tomasz Waligórski, dyrektor generalny Intermarché w Polsce.

Produkty remontowo-wykończeniowe i dekoracyjne a zakupy online

Pierwszy rok pandemii był okresem, w którym Polacy tłumnie przystąpili do remontów swoich mieszkań i domów. Obecnie widać, że trend się „uspokoił”, jednak nadal ok. 41 proc. badanych deklaruje, że przeprowadziło remont w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 48 proc. ma taki remont w swoich planach w ciągu najbliższego roku.

W porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami, widoczny jest wzrost popularności zakupów produktów remontowo-wykończeniowych przez Internet – robi to 60,2 proc. badanych. W dalszym ciągu blisko 60 proc. z nich twierdzi, że kupuje artykuły z tej kategorii online częściej niż przed pandemią.



Średnio na internetowe zakupy remontowo-wykończeniowe i do ogrodu ankietowani wydają 316 zł i również stanowią one do 20 proc. ogółu wszystkich wydatków na zakupy w sieci. Jakie produkty wybierają najczęściej? Aż 49,8 proc. z nich decyduje się na oświetlenie, 47,7 proc. kupuje elementy dekoracji wnętrz, a 36,6 proc. stawia na farby oraz różnego rodzaju narzędzia. Rośliny, nawozy i ziemię przez Internet zamawia 33,8 proc. badanych.