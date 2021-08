Grupa Muszkieterów z nowym magazynem dla Bricomarché

Decyzja o uruchomieniu nowego magazynu Grupy Muszkieterów wynika z założeń Nowej Strategii Logistycznej przyjętej w odpowiedzi na rozwój sieci Bricomarché oraz kanału sprzedaży online.

Jednym z najważniejszych jej celów jest utworzenie zasobu magazynowego umożliwiającego sprawną realizację dostaw z bałtyckich portów do sklepów sieci na południu Polski.

Nowe miejsca pracy

Kierunek zmian w logistyce Muszkieterów został wypracowany przez zespół pracowników ITM Baza Poznańska Sp. z o.o., wyznaczając plan działań w logistyce Grupy na kolejne 5 lat. Dzięki inwestycji powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, a okoliczne firmy wspierające usługi dla logistyki zyskają szansę na dalszy rozwój.

Transakcja zainicjowana z powodu wzrostu wolumenu towarów przesyłanych do lokalizacji na południu kraju, wesprze optymalizację łańcucha dostaw Grupy Muszkieterów. Dodatkowo nowy magazyn przyczyni się do znacznego obniżenia kosztów logistycznych poprzez skrócenie odległości do obsługiwanych sklepów, a także do poprawy jakości całościowego serwisu związanego z realizacją dostaw. W perspektywie długoterminowej, dla Grupy Muszkieterów kluczowa jest możliwość dalszej rozbudowy obiektu w celu stałego poszerzania zasobu magazynowego.

Zasoby logistyczne

– Zwiększanie naszych zasobów logistycznych i obecność w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach magazynowych ma strategiczne znaczenie w kontekście rozwoju Grupy Muszkieterów. Konsekwentnie dążymy do tego, by zagwarantować efektywną obsługę dynamicznie rosnącej sieci supermarketów spod szyldu Bricomarché, tak aby nasze sklepy otrzymywały szeroki wybór towarów w najkrótszym możliwym czasie. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazały nam, jak ważne jest planowanie długofalowe oraz zabezpieczenie ciągłości dostaw. Inwestując w kolejny magazyn chcemy nie tylko reagować na bieżące zapotrzebowanie, ale również zabezpieczyć naszą sieć logistyczną na przyszłość – mówi Jacek Berger, prezes logistyki Grupy Muszkieterów w Polsce.