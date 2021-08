Grupa Nodium powiększy powierzchnię magazynową w Panattoni Park Tychy

Pierwszy z nich to wchodzący na polski rynek U-Form, należący do grupy Tiberina – czołowego dostawcy komponentów dla branży motoryzacyjnej w regionie EMEA, którego reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

Drugi to Nodium Group – właściciel sklepów internetowych sport-shop.pl i nodik.pl, który w ramach kompleksu skonsoliduje oraz powiększy swoją dotychczasową powierzchnię magazynową.

Grupa Nodium w Panattoni Park Tychy

Grupa Nodium zajmie 15 300 m kw. Firma jest właścicielem dwóch platform online – sport.shop.pl – jednego z największych sportowych sklepów internetowych w Polsce oraz nodik.pl z asortymentem dziecięcym. To właśnie rozwój obu marek spowodował, że w ramach Panattoni Park Tychy firma skonsolidowała, a także powiększyła swoją dotychczasową powierzchnię magazynową.

Panattoni Park Tychy to kompleks 2 budynków o planowanej powierzchni ok 80 000 m kw. Inwestycja położona jest 5 km od autostrady A1 łączącej południową i północną granicę Polski oraz 2 km od drogi DK44 prowadzącej do Krakowa, co zapewnia sprawny transport samochodowy w obrębie regionu śląskiego, całego kraju oraz południowej Europy. Park znajduje się blisko granic czeskiej i słowackiej – oraz trzech lotnisk – w Krakowie, Katowicach i Ostrawie.