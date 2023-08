Grupa Würth się nie poddaje. Ogłosi drugie wezwanie na e-sklep

Pierwsze Wezwanie na akcje TIM S.A. (ogłoszone w kwietniu br.) zostało zakończone bez zawierania transakcji w związku z brakiem wydania decyzji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) w sprawie koncentracji Grupy Würth oraz TIM S.A. do 23 sierpnia 2023 r., czyli daty zakończenia przyjmowania zapisów pierwszego Wezwania. Grupa Würth pozostaje zaangażowana w przejęcie TIM S.A. i podejmuje odpowiednie kroki, by pozytywnie zakończyć transakcję tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pomimo maksymalnego wydłużenia okresu pierwszego Wezwania, UOKiK nie wydał zgody w terminie obowiązywania pierwszego Wezwania. W rezultacie nie został spełniony istotny i ostatni warunek pierwszego Wezwania, a tym samym Grupa Würth nie nabyła akcji w ramach pierwszego Wezwania. Prezes UOKiK skierował złożone zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy, wydłużając tym samym termin zakończenia postępowania o 4 miesiące.

- Pozostajemy w stałym dialogu z UOKiK i utrzymujemy pełną współpracę i wsparcie. Nadal jesteśmy przekonani o uzyskaniu pozytywnej decyzji organów antymonopolowych, dlatego podtrzymujemy nasze zaangażowanie w transakcję. Ogłosimy kolejne Wezwanie, a odpowiednie powiadomienie zostało złożone w KNF – komentuje Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową produktów elektrotechnicznych w Grupie Würth.

W dniu 25 sierpnia FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, podmiot należący do Grupy Würth, poinformował że zamierza ogłosić Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A. Cena akcji w Wezwaniu wyniesie 50,69 zł za jedną akcję, czyli dokładnie tyle samo ile w pierwszym Wezwaniu.

Pierwsze Wezwanie na akcji TIM S.A. spotkało się z dużym zainteresowaniem. Zapisy zebrane już na początku maja reprezentowały co najmniej 50% ogólnej liczby głosów. To konsekwencja m.in. złożonych wcześniej zapisów w ramach Wezwania po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję przez największych akcjonariuszy i kluczowych menadżerów TIM S.A. posiadających łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów.

- Pozostajemy optymistami, że nasze drugie Wezwanie spotka się z co najmniej takim samym zainteresowaniem akcjonariuszy jak pierwsze, a zgoda UOKiK na koncentrację zostanie wydana przed upływem końca zapisów nowego Wezwania - dodaje Ulrich Liedtke.