Grycan otworzył sklep internetowy

fot. Grycan

Lodziarnie Firmowe Grycan mają już swój sklep online. Na razie mogą z niego korzystać klienci z Warszawy. W sklepie online Grycan można kupić lody w pudełkach, torty lodowo-bezowe, ciasta mrożone i kawę. Opakowanie lodów 1100 ml kosztuje 18,90 zł.

W e-sklepie można wybierać nie tylko wśród smaków, ale też rodzajów lodów - są tradycyjne w 14 smakach (opakowania 500 i 1100 ml), wegańskie, jogurtowe i sorbety. Torty kosztują od 58 zł (mały tort lodowo-bezowy) nawet do 110 zł za kg (duży tort owocowy lodowo-bezowy). Można też kupić ciasta mrożone, np. szarlotkę z kruszonką (33 zł za kg) albo ciastka domowej roboty, np. brownie (40 zł za opakowanie) lub mrożone kule truflowe (15 zł za 3 ciastka). Do różnych dzielnic Warszawy Grycan dostarcza lody tylko w określone dni. W poniedziałek i czwartek do Ursynowa, Wilanowa, Włoch, Ursusa, Bemowa. We wtorek i piątek dp Wawra, na Pragę Południe, Śródmieście, Wolę, Ochotę i Mokotów. W środę i sobotę do Wesołej, Rembertowa, Targówka, na Pragę Północ, Żoliborz, Białołękę i Bielany. Dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty za wyjątkiem świąt. Transport odbywa się samochodami mroźniami. Firma stosuje dostawę pod drzwi bez kontaktu osobistego z kupującym (kontakt telefoniczny).