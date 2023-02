GUESS razem z Arvato Supply Chain Solutions rozbudowali centrum logistyczne

„Rozbudowa była konieczna ze względu na wzrost wolumenów wysyłkowych, spowodowanych dynamicznym rozwojem marki GUESS w Europie Północno-Wschodniej. Współpraca z takim partnerem jak Arvato pozwala nam realizować dalsze plany rozwojowe w tym regionie”, powiedział Marcello De Melgazzi

European Logistics Director w Guess

Cała rozbudowa trwała zaledwie 3 miesiące, a pojemność magazynu została zwiększona z 960 000 szt. do 1 600 000 szt. przechowywanych produktów fashion. W ramach rozbudowy powiększono nie tylko miejsce składowania na odzież leżącą i wiszącą, rozbudowano strefę zwrotów ale także przystosowano magazyn do zwiększonych wolumenów wysyłkowych poprzez zwiększenie ilości stołów do obsługi i wdrożenie algorytmu opierającego się na „problemie komiwojażera” (wyznaczenie najkrótszej trasy) wspierający rozmieszczenie i konfekcjonowanie produktów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wzrosła przepustowość całego centrum logistycznego.

„Dziękuję firmie GUESS za zaufanie. Rozpoczęliśmy współpracę w 2021 roku, a już teraz otwieramy nową część magazynu, powiększając go o ponad 50 proc. To wszystko dowodzi, iż rozwój kanału e-commerce, inwestycja w Polsce oraz wybór Arvato SCS to była właściwa decyzja”, powiedziała Lidia Ratajczak-Kluck, prezes zarządu Arvato Supply Chain Solutions w Polsce

W ramach świadczonych usług, w Jasinie k. Poznania realizowana jest usługa fulfillment obejmująca magazynowanie, kompletowanie i pakowanie zamówień, obsługę zwrotów oraz usługi VAS. Operacje logistyczne oparte są na systemie WMS SAP Arvato, skonfigurowanym na potrzeby klienta GUESS.