Gwarancja koszyka, geolokalizacja, blokada konta - nowe funkcje w e-sklepie PGG?

Piotr Pyzik, podsekretarz stanu MAP, odpowiedział na jedną z interpelacji poselskich dotyczących usprawnień wprowadzonych w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej.

Jak PGG usprawnia działanie esklepu?

Obecnie PGG podjęła następujące działania:

- Węgiel mogą kupić w sklepie internetowym PGG S.A. tylko zarejestrowani klienci, którzy podadzą swoje dane osobowe niezbędne do dokonania transakcji tj. numer pesel i konta bankowego oraz adres. Klient nie jest w sklepie anonimowy. Obecnie zarejestrowanych jest prawie 700 tys. osób;

- Gwarancja koszyka: klient sklepu – konsument, po skutecznym dodaniu węgla do koszyka i wystąpieniu braku możliwości dokończenia transakcji (np. nastąpiło wylogowanie) dokończy zakup, ponieważ towar skutecznie dodany do koszyka będzie oczekiwał na dokończenie zakupu w tym dniu do godziny 23:59;

- Zamieszczanie CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) w profilu konta bez konieczności przesyłania;

- Mechanizmy reCaptcha zabezpieczają proces zakupów na etapie logowania się klienta do sklepu (jest to obowiązkowy wymóg) i nabywania towaru – szczególnie chroniony jest moment dodania węgla do koszyka;

- Blokowane są programy do automatyzacji zakupów, próba takiego zakupu skutkuje blokadą ruchu z danego IP;

- Wprowadzono geolokalizację, która uniemożliwia wejścia na stronę sklepu z serwerów poza terytorium Polski. Zastosowane mechanizmy IP Intelligence sprawdzają jakim IP posługuje się klient i porównują dany adres z aktualizowanymi spisami adresów proxy, botnetami lub siecią TOR;

- Mechanizmy weryfikacji behawioralnej sprawdzają, czy przeglądarką www użytkownika posługuje się żywy człowiek czy też bot zakupowy;

- Sklepu internetowego z węglem PGG S.A. strzeże również tzw. Web Application Firewall, który pozwala na automatyczną kontrolę treści przesyłanych do aplikacji e-sklepu. Przed groźnymi atakami typu DDOS, które mogą sparaliżować infrastrukturę e-sklepu, chronią m.in. mechanizmy zliczające częstotliwość odświeżania strony internetowej;

- Elementem zabezpieczającym proces zakupowy jest kontrola przez operatorów sklepu i służby kopalniane dokumentów, oświadczeń i deklaracji CEEB zamieszczanych przez klientów w profilu pod kątem ich zgodności ze sobą i z danymi zarejestrowanymi w sklepie internetowym. Na tym ostatnim etapie sprawdza się również, czy płatności w transakcjach nie są realizowane z tych samych kont bankowych;

- Zmniejszenie limitu jednorazowego zakupu, tak aby większa ilość klientów miała możliwość dokonania zakupu;

- Rozszerzenie oferty dostawy poprzez odbiór węgla w składzie – Kwalifikowani Dostawcy Węgla PGG (dalej: KDW). Obecnie w dwóch pilotażowych sesjach taka możliwość była udostępniona w kilku składach. W ciągu najbliższych 2 tygodni ilość składów będzie znacząco wzrastać do ponad

100 zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Obecnie PGG synchronizuje oprogramowanie z poszczególnymi KDW i dopełnia wszelkie wymogi formalno-prawne.

Będą nowe usprawnienia w PGG. Jak kupić węgiel w e-sklepie?

Z dokumentów dowiadujemy się, że w najbliższym okresie zostaną wprowadzone również dodatkowe zabezpieczenia: mechanizm blokady konta na jakiś czas – rozwiązanie z informacją o wykorzystaniu nieautoryzowanych narzędzi do zakupów (i blokada zakupów na określony czas). Blokada nakładana będzie w przypadku, gdy:

- dojdzie do próby dodania do koszyka produktu, który nie został wystawiony do sprzedaży,

- liczba prób wygenerowania żądań do serwera przekroczy żądaną na minutę (np. 30).

Wprowadzony zostanie również system logowania/weryfikacji przez węzeł krajowy.

PGG kieruje do sprzedaży w sklepie internetowym 95% produkcji węgla opałowego

PGG S.A. kieruje do sprzedaży w sklepie internetowym 95% produkcji węgla opałowego, z przeznaczeniem dla konsumentów na cele ogrzewania gospodarstw domowych i taka polityka handlowa w zakresie węgla opałowego będzie kontynuowana.

W okresie od marca do początku września 2022 roku tym kanałem dystrybucji obsłużono ponad 226 tys. klientów, którzy zakupili blisko 900 tys. ton węgla. W analogicznym okresie 2021 roku zakupu węgla dokonało niespełna 6 tys. klientów na łączny tonaż ok. 12 tys. ton.



Stwierdzone przypadki fałszerstw i nielegalnego zakupu węgla przez sklep internetowy dotyczą w zasadzie promila sprzedaży. Przypadki te dotyczą transakcji dokonanych w kwietniu i maju, czyli pierwszego okresu skierowania produkcji do tego kanału sprzedaży. W sprawie toczących się

postępowań spółka nie jest upoważniona do udzielania informacji w sprawie.



Sklep internetowy PGG S.A. działa nieprzerwanie od 2015 roku.