GXO głównym operatorem logistycznym Sainsbury's, do obsługi produktów spożywczych

GXO Logistics, największy na świecie operator logistyki kontraktowej, ogłosił 14 kwietnia br., że został wybrany przez Sainsbury's, drugą co do wielkości sieć supermarketów w Wielkiej Brytanii, na głównego operatora logistycznego do obsługi produktów spożywczych świeżych i mrożonych. GXO będzie obsługiwać sześć dodatkowych magazynów dedykowanych produktom spożywczym świeżym i mrożonym oferowanym przez brytyjskiego detalistę.