Haitong Bank ocenia jak wyjście Shopee z Polski wpłynie na biznes Allegro

Obniżamy rekomendację dla Allegro do NEUTRALNIE (z KUPUJ). Podnosimy jednak cenę docelową akcji do 31,9 PLN (z 30,5 PLN) w związku z 1 proc./2 proc. podwyżką naszych prognoz EBITDA na lata 23E/24E oraz wzrostem wyceny spółek porównywalnych z branży e-commerce - napisano w raporcie.

12 stycznia br. spółka Sea Ltd poinformowała o zamknięciu działalności Shopee w Polsce. Wiadomość ta nie powinna być dużym zaskoczeniem, gdyż Shopee już w 4Q22 wdrożyło kroki restrukturyzacyjne w Polsce. Shopee był w ostatnim roku był najbardziej agresywnych graczem rynkowym, z agresywnymi kampaniami marketingowymi oraz polityką opłat i prowizji. Zamknięcie Shopee ma dwojakie konsekwencje dla Allegro i rynku e-commerce: bezpośrednie (przejęcie GMV/kupujących) i pośrednie (zmniejszenie presji konkurencyjnej). Allegro, jako niekwestionowany lider rynku, jest również największym beneficjentem zamknięcia Shopee. Skala bezpośredniego wpływu na finanse Allegro powinna być jednak raczej ograniczona (przyrost GMV szacujemy na około 0,5 mld PLN/1,1 mld PLN w 23E/24E). Większy wpływ na kurs akcji Allegro widzimy w czynnikach pośrednich związanych ze złagodzeniem presji konkurencyjnej. Powinno to również poprawić ogólne nastawienie do Allegro – spółka w ostatnich dwóch latach znajdowało się pod silną presją kilku czynników, z których jednym była rosnąca presja konkurencyjna. Nadal uważamy, że odbudowa dynamiki EBITDA Allegro w 23E+ i zamknięcie Shopee jest czynnikiem wspierającym. Zwracamy jednak uwagę, że po ostatniej zwyżce kursu akcji, Allegro jest obecnie wyceniane właściwie. Według naszych szacunków, Allegro jest wyceniane według wskaźnika EV/EBITDA na poziomie 16,1x/12,2x 23E/24E, co daje 30 proc./17 proc. premię w stosunku do spółek porównywalnych - informują eksperci Haitong Bank.

Shopee wycofuje się z działalności w Polsce

Według danych Gemius, w grudniu 2022 roku Shopee było trzecią największą platformą e-commerce w Polsce z liczbą użytkowników na poziomie 9,1 mln, wobec 19,4 mln na Allegro, 9,3 mln na Alliexpress i 8,4 mln na Amazon. Na koniec 2022 roku Shopee informowało, że współpracuje z ok. 60 tys. polskich sprzedawców, a większość GMV generowana jest lokalnie - szacują analitycy Haitong Bank.

Zamknięcie Shopee - skutki dla Allegro

Widzimy dwa rodzaje implikacji – bezpośrednie (przejęcie GMV/bazy klientów od Shopee) oraz pośrednie (złagodzenie presji konkurencyjnej i tym samym nastawienia inwestorów do Allegro). Według naszych obliczeń szacujemy GMV Shopee 2022 na ok. 1,6-2 mld PLN. Nie zakładamy również, że 100 proc. GMV zostanie przejęte przez istniejące platformy e-commerce gdyż część procentowego GMV Shopee zostanie utracona na dobre. Uważamy, że zamknięcie Shopee może pozwolić Allegro na osiągnięcie ok. 0,5 mld/1,1 mld PLN przyrostu GMV w 2023/2024 roku (ok. 1/3 hipotetycznego GMV Shopee). Przed wejściem Shopee do Polski baza aktywnych użytkowników Allegro rosła o 1-1,6 mln rocznie; od 2021 roku spowolniła do ok. 0,5 mln. Szacujemy, że Allegro może wrócić do ok. +0,8 mln rocznie. Wśród implikacji pośrednich widzimy potencjalne złagodzenie przede wszystkim w walce konkurencyjnej wśród platform e-commerce w Polsce. Shopee było w ostatnim czasie najbardziej agresywnym graczem i w pewnym stopniu dezorganizatorem rynku. Pośrednie implikacje będą zależały od reakcji istniejących graczy na rynku po zamknięciu Shopee. Podstawowym pytaniem jest, czy Amazon chce walczyć bardziej agresywnie o swój udział w rynku w Polsce - zastanawiają się analitycy Haitong Bank.

Wyższa wycena Allegro

Inwestorzy mogą obecnie zaakceptować nieco wyższą wycenę Allegro w związku z mniejszą presją konkurencyjną w Polsce po zamknięciu Shopee. Według naszych szacunków, Allegro jest obecnie notowane ze wskaźnikiem 23E EV/EBITDA 16,1x, który jest o ok. 30 proc. wyższy od mediany globalnego e-commerce, którą wykorzystujemy w naszym modelu wyceny. Allegro wyceniane jest ok. 25 proc. wyżej niż Amazon, 93 proc. wyżej niż Alibaba, ale ok. 19 proc. niżej niż Zalando i 50 proc. niżej od MercadoLibre. Nawet biorąc pod uwagę oczekiwaną odbudowę dynamiki EBITDA (turnaround) w Allegro, obecna wycena nie jest zbyt atrakcyjna, biorąc pod uwagę wciąż istniejące ryzyka rynkowe, takie jak potencjalne pogorszenie się nastrojów konsumenckich oraz dalsza restrukturyzacja Mall. Tym samym obniżamy naszą rekomendację do NEUTRALNIE - napisali analitycy Haitong Bank.