HalfPrice dostępny online. Otwiera klub zakupowy

Od debiutu w maju sieć otworzyła ponad 40 sklepów w 5. państwach CEE.

Od teraz klienci znajdą światowe marki także pod adresem halfprice.eu.

– W zaledwie osiem miesięcy otworzyliśmy ponad 40 sklepów, weszliśmy na cztery zagraniczne rynki, a teraz startujemy online. Motywacją do dalszego intensywnego rozwoju jest dla nas bardzo pozytywny odbiór sieci przez klientów. Dlatego nie zwalniamy tempa – mówi Adam Holewa, Prezes Zarządu HalfPrice.

Klub zakupowy

Sklep internetowy działa w formule klubu zakupowego. Atrakcyjne oferty dostępne są wyłącznie dla jego zalogowanych użytkowników. Każdy może stać się członkiem klubu HalfPrice.

Każdego dnia w sklepie pojawiać się będą nowe tematyczne kampanie ofertowe. Każda z nich będzie zawierać od kilkudziesięciu do kilkuset markowych produktów w atrakcyjnych cenach. Ważność oferty będzie ograniczona w czasie. Zakupione produkty można zamówić z dostawą do domu, paczkomatu lub do wskazanego przez klienta sklepu HalfPrice. Asortyment online dostępny jest dla mieszkańców Polski.

– Oferta naszej sieci to znane marki w bardzo atrakcyjnych cenach. To klienci kochają najbardziej. Dobrą informacją dla fanów wyjątkowych okazji na pewno będzie zwiększenie, w perspektywie najbliższych lat, liczby brandów dostępnych w naszych sklepach z 800 do 3000. To sprawi, że asortyment we wszystkich kategoriach będzie jeszcze bardziej zróżnicowany. A już dziś Klienci mogą cieszyć się niesamowitymi okazjami bez wychodzenia z domu – mówi Malwina Winter, Wiceprezes Zarządu HalfPrice ds. Zakupów.