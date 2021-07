Handel musi się cyfryzować, bo klienci pragną innowacji

Na przestrzeni kilku najbliższych lat Generacja Z – pokolenie osób urodzonych po 1995 roku – stanie się kluczową grupą konsumentów, która nie wie, co to życie bez Internetu.

W związku z tym wykorzystanie dostępnych technologii, ułatwiających proces zakupowy jest przez nich mocno pożądane. Co ważne, nie tylko przez nich – bo również pokolenie Millenialsów nie obawia się innowacji, nowych metod płatności i oczekuje kolejnych udogodnień w procesie zakupowym.

Aby zapewnić sobie ich uwagę, firmy już teraz powinny zaplanować strategię dostosowaną

do cyfrowych oczekiwań klientów.

Siła wpływu konsumenta

Należy zaznaczyć, że Polacy chętniej kupują online niż przedstawiciele innych państw – jak wynika z raportu Accenture, większość zakupów z kategorii „Moda” dokonuje w Internecie 52 proc. badanych polskiej Gen Z (w porównaniu z 43 proc. w ujęciu globalnym), z kategorii „Gadżety Elektroniczne”

56 proc. badanych (w porównaniu z 34 proc. na świecie), a w kategorii „Kosmetyki” – 42 proc. badanych (w porównaniu z 27 proc.)

– Nie bez znaczenia dla obecnego rozwoju e-handlu był wybuch pandemii. Raport Accenture wskazuje, że w maju 2019 roku w sieci kupowało 57 proc. internautów, rok później było to już 72 proc., a obecnie 60 proc. kupuje regularnie. Jak widać, e-commerce nie zwalnia i jest coraz bardziej pożądaną formą handlu. Z perspektywy Poczty Kwiatowej widzimy, że trend sięgania po zakupy online stale się rozwija – mówi Michał Sikora, koordynator ds. IT w Poczta Kwiatowa sp. z o.o.

Spośród trzech kanałów – fizycznego, cyfrowego ze wsparciem konsultanta oraz w pełni cyfrowego –ankietowani w wieku 18-75 lat z dostępem do Internetu, najchętniej korzystali z tego ostatniego. 91 proc. nowych cyfrowych konsumentów deklaruje, że po pandemii nadal będzie robić zakupy za pośrednictwem Internetu.

Na co klienci zwracają uwagę w czasie wirtualnych zakupów?

Według raportu KPMG, dla 40 proc. badanych, aspekty pozacenowe są istotniejsze. Oprócz wygody płatności i szybkiej dostawy kluczową rolę odgrywa także „customer experience”, czyli suma doświadczeń klienta związanych ze sklepem. To dzięki niej klient decyduje, czy wróci do danego sklepu internetowego – 34 proc. konsumentów regionu EMEA jest gotowe skorzystać z usług konkurencji już po pierwszym negatywnym doświadczeniu. Ważna jest również intuicyjność procesu zamawiania i dbałość o szczegóły techniczne, ponieważ już 1/3 badanych kieruje się do innego e-sklepu, gdy tylko wystąpią jakieś problemy w procesie zamawiania. 13 proc. e-kupujących porzuciło także kiedyś koszyk zakupowy, nie finalizując ostatecznie transakcji, właśnie ze względu na problemy techniczne – kłopot z płatnością, mało intuicyjną stroną czy niedostosowanie do urządzeń mobilnych.