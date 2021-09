Handel na nowo, EEC: Konsument nadal jest królem, ale planeta jest królową

Po pandemii handel stał się jeszcze bardziej klientocentryczny. Konsumenci chcą być w centrum, oczekują wygodnych zakupów i bezpośredniego, indywidualnego kontaktu ze sprzedawcą.

W najbliższej przyszłości rozwój e-commerce będą napędzać m.in.: aktywizacja nowych użytkowników, technologie typu virtual reality, bezpośrednie docieranie do klienta, rozwój e-grocery czy innowacje.

Detaliści nie mogą zapominać o ekologii, ponieważ klient jest ekologiczny.

E-commerce połową rynku detalicznego?

Dyskusję rozpoczął wywiad z prezesem InPostu Rafałem Brzoską. Jego zdaniem, to tylko kwestia czasu, kiedy handel online będzie stanowił połowę całego rynku retail. - W Wlk. Brytanii jest to już niewiele poniżej 30 proc. W Polsce mamy jeszcze olbrzymi potencjał do zagospodarowania i to się wydarzy. Nie mam co do tego wątpliwości, bo jest to strukturalna zmiana po stronie popytu i podaży – mówił prezes InPostu.

Zwrócił uwagę na to, jak COVID-19 przyspieszył zmiany na rynku handlu detalicznego. Z jednej strony, duzi gracze segmentu fashion wycofują się z wielkoformatowych placówek, podobnie dzieje się w retailu spożywczym. - Z drugiej strony widoczny jest efekt konsumenta końcowego, który preferuje online bo jest szybszy i wygodniejszy i odpowiada na dzisiejsze potrzeby społeczne. Mamy zatem dwa wektory idące w tę samą stronę. Ich siły się dodają, moim zdaniem już nie można zatrzymać tej adopcji e-commerce - dodał.

Oprócz szybkiej dostawy, konsumenci oczekują dostawy ekologicznej. - 60 proc. konsumentów młodej generacji, między 15 a 24 rokiem życia wybiera dostawę, która w ich mniemaniu jest bardziej ekologiczna. Dziś robimy wszystko, by ta najbardziej reprezentatywna dla nas grupa, która wyznacza trend na przyszłość, stanowiła 90 proc. – dodał.

Rafał Brzoska podjął także temat technologii. – Uważam, że za 10 lat transport przesyłek, zwłaszcza między hubami, będzie odbywał się pod ziemią. Np. firma Magway magnetycznymi wózkami, w tunelach znajdujących się 2 metry pod ziemią, jest w stanie transportować przesyłki z Manchesteru do Londynu w ciągu mniej niż jednej godziny – mówił. – Patrząc na to, że Wielka Brytania ma problem z kierowcami, że trudno jest rekrutować kurierów uważam, że jest to trend nie do zatrzymania – dodał.