Handlowy chat: E-grocery to dziś konieczność, ale klienci z nami zostaną

W cyklu "Handlowy chat" rozmawiamy z Jackiem Palcem, prezesem Frisco.pl

- Wszystkie prace, które prowadziliśmy do tej pory, znacząco przyspieszyliśmy. Dotyczy to zarówno podstawowego obszaru naszej działalności, którym jest dostarczanie do domów gotowych, konfekcjonowanych zakupów, jak i dodatkowych usług, np. płatności. Nasz magazyn praktycznie się nie zatrzymuje – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Jacek Palec, prezes zarządu Frisco.pl.

Jak Polacy kupują podczas pandemii? - W pierwszym okresie największe powodzenie miały produkty z kategorii customer packaged goods, czyli takie, które nie wymagają łańcucha chłodniczego ani do przechowywania, ani do przewożenia – ryż, mąka makron. Później weszliśmy w taką fazę, gdzie zakupy już bardziej przypominały koszyk produktów potrzebnych na co dzień, a więc dużo produktów świeżych, mięso, warzywa, nabiał. Są to towary, które zawsze były poszukiwane, ale obecnie średni koszyk uległ niemalże podwojeniu. Stało się tak po części dlatego, że go trochę „zatrzymaliśmy” – w pewnym momencie podjęliśmy decyzję o tym, żeby zlimitować ilość produktów możliwych do zamówienia w jednym koszyku. Dzisiaj ten limit wynosi 100. Jest on dosyć elastyczny i łatwo możemy go zmieniać, natomiast chcemy dać jak największej liczbie osób możliwość pozostania w domu – tłumaczy prezes Frisco.pl.

E-sklep nie zmienił swojej polityki cenowej w tym szczególnym okresie. – Tak, jak deklarowaliśmy na początku, nie zmieniliśmy naszych marż, trzymamy je dokładnie na tym samym poziomie, na którym były na początku roku. Można to sprawdzić w koszyku cen dlahandlu.pl, gdzie jesteśmy liderem cenowym – podkreśla Jacek Palec.Frisco zwiększyło za to zatrudnienie. – Mamy dodatkowych pracowników oraz wydłużone okresy pracy magazynu. Tak naprawdę ten magazyn się już nie zatrzymuje i działa w modelu 24/7. Wprowadziliśmy specjalne procedury związane z bezpieczeństwem pracowników. Sprawdzamy ich stan zdrowia, wydajemy środki antyseptyczne, maseczki, tam, gdzie jest to potrzebne, także przyłbice – mówi Jacek Palec.Wraz z rozpoczęciem pandemii Frisco.pl całkowicie przeorganizowało zarówno proces zamawiania, jak i dostaw. – Po to, żeby dostawa była bezpieczna na samym jej końcu, czyli bezkontaktowym spotkaniu kuriera z klientem, musieliśmy przeorganizować sposób zamawiania i płatności. Dzisiaj zamawiamy tylko i wyłącznie opłacając zamówienie za pomocą płatności online, można też dopiąć kartę do profilu na Frisco – nie ma więc potrzeby rozliczania płatności przy dostawie. Jeżeli klient ma jakieś zastrzeżenia, to kierujemy go bezpośrednio do biura obsługi klienta, z którym kontaktuje się przez kanał elektroniczny – wyjaśnia prezes Frisco.pl.Zapytany, czy klienci zostaną z Frisco na dłużej, odpowiada: - Bardzo wierzę w tę usługę. Wierzyłem na długo przed obecnymi wydarzeniami. Wcześniej o powodzeniu e-zakupów i kilkudziesięcioprocentowych wzrostach rok do roku decydowała wygoda. Dzisiaj decyduje obawa. Jestem jednak przekonany, że jeśli klienci poczują, że takie zakupy to także fajny sposób na prowadzenie domowych kuchni, z pewnością z nami zostaną – podsumowuje nasz rozmówca.