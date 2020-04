Handlowy chat z Allegro: Zakupy klientów stały się bardziej intencjonalne

fot. Damian Zapłata, członek zarządu Allegro

- W tej bezprecedensowej sytuacji handel online to jedna z niewielu opcji dla klientów, by zrobić zakupy. Dlatego widzimy, że zakupy klientów są bardzo intencjonalne. Klienci nie szukają inspiracji, raczej wiedzą dokładnie co chcą kupić. Wzrost ruchu nie jest tak wielki, ale konwersja z wizyty na zakup jest o wiele wyższa niż w normalnym czasie - mówi Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.

Pierwszy tydzień ogólnonarodowej kwarantanny spowodował wzrost zakupów z kategorii spożywczych, higienicznych i suplementów diety. Kolejny przeniósł zainteresowanie grami planszowymi, książkami, kamerami internetowymi, czy maszynkami do strzyżenia (były to wzrosty o kilkaset proc.) - wskazuje Damian Zapłata.

Zapytany o bieżące wyzwania biznesowe nasz rozmówca mówi: Koncentracja naszych działań jest tu i teraz, by zapewnić klientom najlepszą ofertę, wygodne zakupy i bezpieczną dostawę na czas. Współpracujemy w tym zakresie z ponad 100 tys. polskich przedsiębiorstw. Reagujemy też bardzo szybko, gdy na platformie pojawiają się towary w zawyżonych cenach, niezgodne z przepisami lub wprowadzające klientów w błąd. Usuwamy je.

Damian Zapłata wskazuje, że sytuacja zamknięcia gospodarki wzmacnia i przyspiesza trendy, które już były obecne na rynku w tym zwiększa zainteresowanie formułą marketplace jaką oferuje Allegro wśród marek brandowych.

Ekspert uważa, że lokalność stanie się jeszcze istotniejsza. W logistyce będzie to miało przełożenie na koncepcję wzrostu popularności tzw. dark store, czyli centrum dystrybucji przeznaczonego dla obszaru kilku kilometrów w miejsce magazynu centralnego.

W ocenie Damiana Zapłaty waga czynnika cenowego wzrośnie. - Widzimy wzmożony ruch w porównywarkach cenowych. Jestem przekonany, że wiele firm handlowych będzie mocno stawiała na ten element. Jednocześnie zauważamy, że klienci cały czas wstrzymują się z zakupami odzieży czy obuwia, licząc na jeszcze większe obniżki. Promocja może być tym czynnikiem, który skłoni ich do zakupu - mówi przedstawiciel Allegro.