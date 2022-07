Happy Pack tworzy multikurierską sieć punktów odbioru w małych sklepach

Na rozwój projektu Happy Pack chce pozyskać środki od inwestorów społecznościowych.

Właśnie trwa emisja akcji o wartości 1 mln zł, prowadzona we współpracy z platformą Beesfund.

W perspektywie 5 lat spółka zapowiada debiut na NewConnect.

Oprogramowanie i terminal

Happy Pack wdraża autorskie oprogramowanie e-happy.pack automatyzujące proces dostarczania i odbioru przesyłek kurierskich w punktach współpracujących z firmą partnerów. – Posiadamy kilka własnych punktów usługowych, które służyły nam jako narzędzie do testów naszego pomysłu. Teraz nacisk kładziemy na współpracę z istniejącymi już punktami usługowymi czy małymi sklepami, do których przyzwyczajeni są mieszkańcy. To właśnie dla nich rozwijamy nasz autorski system ułatwiający uruchomienie i prowadzenie punktów PUDO z możliwością wdrożenia obsługi nadawania i odbierania paczek obsługiwanych przez wiodące firmy kurierskie – mówi prezes zarządu Happy Pack, Rafał Moryto.

System e-happy.pack to integracyjna platforma systemów logistycznych, która będzie współpracować z firmami kurierskimi, w tym UPS, DHL Express, Orlen Paczka. Jego adresatami są lokalni przedsiębiorcy, jak kawiarnie, kwiaciarnie, sklepy spożywcze, punkty usługowe, którzy w prowadzeniu punktu kurierskiego widzą możliwość dodatkowego przychodu.

Spółka Happy Pack chce zamknąć 2022 rok z liczbą 300 punktów partnerskich. W czerwcu podpisała umowę z dostawcą usług płatniczych Worldline na dostawę innowacyjnych terminali SoftPos, za pośrednictwem których możliwe będzie pobieranie opłat za nadawanie i odbieranie przesyłek kurierskich.

Rozwój w Polsce i krajach UE

Spółka przygotowała strategię rozwoju sieci PUDO na okres 5 najbliższych lat. W tym czasie chce uruchomić 10 000 punktów partnerskich zlokalizowanych w całej Polsce. Kolejnym krokiem będzie podbój rynków Unii Europejskiej. – Zakładamy, że ten okres, w którym budujemy nasz know-how w Polsce, pozwoli w przyszłości na szybkie i płynne dostosowanie e-happy.pack do wymogów w poszczególnych krajach – zapowiada Rafał Moryto.

W przyszłym roku Happy Pack oczekuje osiągnięcia przychodów na poziomie blisko 13 mln zł. W 2026 wartość obrotów zarząd prognozuje na kwotę 73 mln zł. Happy Pack będzie generować przychody m.in. z prowizji za każdą zarejestrowaną paczkę do obsługi w systemie e-happy.pack, opłaty za użytkowanie systemu oraz Smart Mobile Terminal, marży wypracowanej na sprzedaży usług kurierskich i prowizji od płatności bezgotówkowych.

Finansowanie od społeczności

Startup planuje pozyskać 1 mln zł. Dla inwestorów przygotował pakiety od 500 zł. Po kilku dniach od startu kampanii spółka pozyskała kwotę 145 tys. zł od blisko 60 inwestorów. – Finansowanie pozwoli nam przede wszystkim na dokończenie wdrożenia oraz rozbudowę systemu e-happy.pack. Na ten cel potrzebujemy ok. pół miliona złotych. Kolejnym krokiem jest rozbudowa działu sprzedaży w ośmiu województwach, co powinno przełożyć się na nawiązanie współpracy z ponad pięciuset partnerami – dodaje prezes Happy Pack.

Aktualnie trwa emisja Happy Pack skierowana do inwestorów crowdfundingowych. Spółka planuje wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect na początku 2026 roku. Jeszcze przed debiutem zarząd Happy Pack rozważy przeprowadzenie skupu akcji własnych przy cenie wynoszącej 150% ceny emisyjnej akcji w bieżącej emisji. – W 2025 roku firma planuje wypłacić 50% zysku wypracowanego w 2024 roku w formie dywidendy dla akcjonariuszy – dodaje Rafał Moryto.