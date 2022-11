HAYB: E-commerce jest łatwiejszy niż sprzedaż wielkopowierzchniowa offline

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

Przede wszystkim zacząłbym od tego, że urósł znacznie szybciej niż wszyscy się tego spodziewali. Jeszcze przed pandemią zakładano, że e-commerce to przyszłość handlu, że idziemy w tym kierunku, jednak COVID znacząco przyspieszył zmiany. W ciągu jednego roku wydarzyło się tyle, ile miało wydarzyć się w ciągu pięciu, a może nawet więcej lat. Statystyczny klient kupuje więcej online, w niektórych branżach (zwłaszcza niszowych) ten kanał sprzedaży wyprzedził pozostałe i stał się głównym rynkiem zbytu. My, jako palarnia kawy speciality, widzimy to bardzo wyraźnie – znaczna większość klientów, bo niemal 80 proc., nabywa nasze produkty właśnie przez internet, nie stacjonarnie.

Z drugiej strony, klient oczekuje teraz więcej niż kiedyś – nie chce tylko i wyłącznie otrzymać produktu wysokiej jakości z dostawą do domu. Chciałby być w sklepie internetowym obsłużony równie dobrze lub jeszcze lepiej niż przez fizycznego sprzedawcę. Oczekuje fachowego doradztwa (często dostępnego przez całą dobę), asysty i – na pierwszym miejscu – szybkości. W HAYB dążymy do tego, by jak najlepiej towarzyszyć klientowi online w procesie wyboru kawy speciality.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Myślę, że na pewno sprostanie wymaganiom klientów i dalszemu rozwojowi. Widzimy już, że zwiększenie skali nie może oznaczać bardziej sztywnego, mniej personalnego podejścia do klienta. Platformy e-commerce muszą być gotowe na zapewnienie klientowi niezapomnianego doświadczenia, bezproblemowych, szybkich i wygodnych zakupów oraz ułatwiać ten proces na każdym kroku, jednocześnie nie tracąc z oczu konkretnego, podmiotowego klienta. Brzmi stosunkowo prosto, ale gdy pomyślimy o tym, jak to rozegrać bez nadmiernych wyzwań po stronie logistyki i obsługi klienta, sprawa robi się znacznie bardziej skomplikowana. W naszym przypadku takim ukłonem w stronę klienta było mielenie kawy na życzenie, pod konkretną metodę parzenia. Klient zostawiał taką informację w komentarzu, natomiast wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tę usługę, dodaliśmy na stronie dodatkowy, czytelny moduł umożliwiający wybór opcji mielenia. Proste, a znacznie ułatwiające życie i nam i klientom.

E-commerce nie jest ekologicznym rozwiązaniem

Drugim kluczowym tematem dla handlu online staje się ekologia. E-commerce niesie za sobą wiele problemów w postaci np. produkcji większej ilości odpadów (indywidualne opakowania wysyłkowe, dodatkowe zabezpieczenia itp.) czy śladu węglowego związanego z dostawami. Myślę, że dostosowywanie się do nowych, „zielonych" standardów będzie wyzwaniem, któremu będzie trzeba sprostać i nie należy ustawać w poszukiwaniu coraz lepszych dla środowiska rozwiązań. W HAYB postawiliśmy na w pełni recyklingowalne opakowania kawy wyprodukowane z tworzywa jednoskładnikowego. Zrezygnowaliśmy też z używania taśm i foliowych zabezpieczeń przy pakowaniu zamówień do wysyłki.

Jakie technologie są wykorzystywane przez Pana do rozwoju branży e-commerce?

Jeśli chodzi o samą technologię, możemy nieco żartobliwie nazywać się konserwatystami, natomiast stawiamy na innowacje marketingowe i to w tym obszarze wyznaczamy trendy na rynku. Korzystamy z dostępnych narzędzi reklamowych dużych graczy (Google, Facebook) i wykorzystujemy ich mechanizmy, często oparte o sztuczną inteligencję, przy szukaniu nowych grup docelowych czy tworzeniu reklam. Używamy także standardowych narzędzi marketing automation, m.in. odzyskując porzucone koszyki bądź starając się przewidzieć moment, w którym klientowi kończy się kupiona ostatnim razem kawa, wyprzedzając jego potrzeby.

Z własnych rozwiązań, z których jesteśmy naprawdę dumni, możemy wspomnieć o dostępnym na stronie quizie, który pomaga wybrać klientowi kawę - opracowaliśmy go z myślą o naszej serii kaw Speciality Single Origin, które bardzo często się zmieniają, nie przestając zaskakiwać. Dzięki temu klient za każdym razem może pić coś innego, wybierać nowość, jednocześnie mając pewność, że wpisze się ona w jego gust.

Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

Zdecydowanie! Zaryzykowałbym stwierdzenie, że jeszcze nigdy nie było tak łatwo sprzedać swój produkt, szczególnie, jeśli jest on skierowany do bardzo konkretnej niszy. W internecie każdy jest w stanie znaleźć miejsce dla siebie i skutecznie dotrzeć do grupy docelowej, o ile oczywiście wie się, co się robi i co chce się robić. Owszem, firm i produktów jest wiele, a zalew informacji, często niepotrzebnych, jest większy niż kiedykolwiek. Dla klienta może to być przytłaczające, jednak jeśli dobrze opiszemy nasz produkt, przygotujemy interesującą komunikację i zadbamy o spójny przekaz, prędzej czy później powinniśmy odnieść sukces. Niby brzmi banalnie, ale wierzę w zasadę, że jeśli wiemy, co robimy i mamy spójną wizję, to ona się obroni.

Internet wciąż pozostaje łatwiejszym rynkiem niż np. tradycyjny handel wielkopowierzchniowy.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Przyszłość całego rynku e-commerce maluje się raczej w jasnych barwach - ciężko będzie zatrzymać dalszy jego wzrost, możemy spokojnie upatrywać dalszego wzrostu wartości zakupów zrobionych przez klientów online.

Chciałbym wierzyć, że przyszłością rynku będzie decentralizacja, którą rozumiem jako większy wzrost sprzedaży w e-commerce poszczególnych marek niż w sklepach multibrandowych czy na rozmaitych marketplace - przynajmniej w niektórych branżach. Osobiście trzymam kciuki i kibicuję, bo widzę, że w taki sposób najłatwiej jest zapewnić wysoki standard obsługi i zbudować trwałą relację z klientem. To, w połączeniu z modnym od kilku lat podejściem omnichannel, łączącym doświadczenia online i offline, będzie szczególnie ważne dla marek z silnym marketingiem.

Myślę też, że istotnym trendem będzie dalsze skracanie czasu dostawy – z pewnością rozwiną się takie opcje dostarczenia zamówienia jak same-day delivery, dostawy ekspresowe, kurierzy rowerowi, odbiory w punktach. Dostawa w 24 godziny, która jeszcze niedawno była złotym standardem, przestaje wystarczać. Klienci chcą mieć swoje zakupy już, teraz, jak najszybciej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W naszej firmie zdecydowaliśmy się na uruchomienie dostawy Same-Day, realizowanej na terenie Warszawy – idealna opcja dla tych, którzy zorientowali się, że właśnie skończyła im się kawa – do 22:00 powinni mieć ją u siebie.

Gdzie Pana firma upatruje oszczędności w trwających czasach kryzysu?

Myślimy o dwóch scenariuszach. Z jednej strony, optymistycznie trzymamy kciuki i wierzymy, że rynek kawy speciality i nieduże palarnie nie odczują tego ciosu tak mocno, ze względu na to, że klientom ciężko będzie wrócić do dużo gorszej jakościowo kawy commodity (tj. „marketówki"). To jednak produkt będący dość wysoko na liście potrzeb, a oszczędności w stosunku do utraty korzyści przy takiej zmianie ciężko uzasadnić. Być może część odbiorców zacznie po prostu nieco zmniejszać swoją konsumpcję kawy (pić jej mniej, ale wciąż stawiać na jakość), inni być może przerzucą się z picia kawy na mieście na przygotowywanie jej w domu. Z drugiej strony, nie ustajemy w poszukiwaniach ziaren, które wciąż reprezentują wysoką jakość speciality, ale w nieco bardziej budżetowej i dostępnej dla klienta cenie. W palarni kawy HAYB tworzymy różne serie, wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów, dążymy do tego, by w miarę możliwości nasze produkty były dostępne także dla osób poszukujących bardziej ekonomicznych rozwiązań bez konieczności rezygnacji z dobrego smaku i jakości kawy.

Czy inflacja, która doskwiera konsumentom i przekłada się na pogorszenie nastrojów konsumenckich przełożyła się silnie na spadek sprzedaży kawy?

Nawiązując do tego, co powiedziałem przed chwilą – do tej pory zarówno my, jak i inni przedstawiciele branży, z którymi rozmawiamy na ten temat, nie odnotowaliśmy jeszcze spadków. Trzymamy kciuki za to, by w dalszym ciągu nastroje pozostały w miarę optymistyczne. Niestety, w przypadku dalszych wzrostów cen energii i osłabienia złotego, koszty produkcji będą gwałtownie rosnąć, co pociągnie za sobą podwyżki cen produktów, a to już raczej jednoznacznie negatywnie wpłynie na sprzedaż. Myślę, że najpierw w styczniu, a potem drugi raz na wiosnę będziemy mogli zweryfikować nasze prognozy i założenia. Wierzymy jednak, że przywiązanie klientów do wysokiej jakości produktu i rytuału, jakim jest picie kawy speciality, pozwoli nam na przejście przez ten trudniejszy gospodarczo czas.