HAYB stawia na e-commerce. Rekordowy rok w warszawskiej palarni kawy speciality

Po okresie pracy zdalnej coraz więcej osób wraca do picia kawy z firmowego ekspresu: w 2022 roku o 63 proc. wzrosła sprzedaż kawy HAYB do biur.

Wzrost zapotrzebowania na kawę oznaczał znaczące zwiększenie produkcji w palarni.

Ubiegły rok potwierdził rosnący potencjał handlu online. Firma chce go rozwijać wspólnie z partnerami, ale również w ramach własnego sklepu internetowego.

– Pomimo tego, że 2022 rok był obiektywnie bardzo trudnym okresem, osiągnęliśmy rekordowe 12 mln zł przychodu. Dostrzegliśmy też kilka optymistycznych tendencji. Choć po trudnych dla gastronomii czasach pandemii nadszedł okres zmagania się z inflacją i konsekwencjami kryzysu gospodarczego, obserwujemy stopniowy powrót do normalności w kawiarniach: w tym sektorze zarejestrowaliśmy ponad dwukrotny wzrost sprzedaży (109 proc.) w stosunku do 2021 roku. Z naszych obserwacji wynika też, że coraz więcej osób po długim okresie pracy zdalnej wraca do biur i do picia kawy z firmowego ekspresu zamiast na home office: w 2022 roku o 63 proc. wzrosła sprzedaż naszej kawy do biur – tłumaczy Robert Borowski z HAYB. – Bardzo się cieszymy, że rośnie liczba firm stawiających na wysokiej jakości kawę speciality dla swoich pracowników. W tym roku pozyskaliśmy blisko 40 nowych klientów biurowych. Nie tylko zaopatrujemy ich w ziarna, ale oferujemy im pełne zaplecze sprzętowe, jak ekspresy czy młynki.

Wzrost zapotrzebowania na kawę oznaczał znaczące zwiększenie produkcji w palarni.

– W 2022 roku wypaliliśmy 142 tony kawy. Znacząco wzrosła efektywność palarni. Pobiliśmy własny rekord, wypalając w listopadzie ubiegłego roku 15,5 tony kawy, skróciliśmy czas realizacji zamówień i podjęliśmy skuteczne działania optymalizujące koszty funkcjonowania – tłumaczy Dawid Zadara, head roaster w HAYB.

2022 rok pod znakiem espresso

Jakie kawy okazały się bestsellerami ubiegłego roku? Zarówno w sprzedaży detalicznej, jak i hurtowej niekwestionowanym liderem są ziarna wypalane pod espresso. Odpowiadają one za ponad 40 proc. sprzedaży. Na drugim miejscu znalazły się ziarna wypalane w kultowej serii Się Przelewa do metod przelewowych.

- Ale HAYB to nie tylko kawa. Godnym odnotowania jest wzrost sprzedaży w kategorii herbat – o 261 proc. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną palarnią speciality w Polsce tworzącą też swoją własną markę herbat, którą starannie i z dużą ciekawością rozwijamy – komentuje Robert Borowski.

Projekty, z których pracownicy palarni HAYB są szczególnie dumni to kawy, które wspierały ważne dla firmy wartości. Wspólnie z Centrum Praw Kobiet i Your KAYA, HAYB stworzył Kawę Kobiecą. Całkowity zysk z jej sprzedaży trafił do kobiet. 10 proc. przeznaczono na cele statutowe CPK, za resztę funduszy zostały zakupione materiały higieniczne dla uchodźczyń, uciekających z Ukrainy przed wojną.

W 2022 roku po raz kolejny marka świętowała też Dzień Kundelka, tworząc Kawę Kundelkową. Wspólnie z Coffeedeskiem oraz Psim Bufetem palarnia przekazała 13 tys. zł oraz 400 kg karmy schronisku Viva w Korabiewicach.

W ramach wsparcia akcji RoślinnieJemy stowarzyszenia Otwarte Klatki HAYB przypomniał, że Kawa to Owoc, wypalając kawę pod taką właśnie nazwą. W sumie przez cały rok palarnia przekazała ponad 34 tys. zł na działania charytatywne.

Robert i Wiktor Borowscy prognozują wzrost sprzedaży na poziomie 25 proc. (fot. mat. pras.)

Plany na 2023 rok: e-commerce, biura i eksport

– Stawiamy na dalszy rozwój, zwłaszcza w obszarze e-commerce, eksportu oraz oferty dla klientów biurowych – to trzy obszary, na których chcemy się skupić w tym roku. Prognozujemy wzrost sprzedaży o 25 proc. W związku z tym stale zwiększamy też moce produkcyjne - zainwestowaliśmy w nowy piec, dzięki któremu będziemy mogli obsłużyć rosnącą liczbę zamówień i odpowiedzieć na zwiększające się zapotrzebowanie naszych klientów – ocenia Wiktor Borowski.

Ubiegły rok potwierdził także rosnący potencjał handlu online. Firma chce go rozwijać wspólnie z partnerami, ale również w ramach własnego sklepu internetowego.

– W 2022 roku nasz własny e-commerce odnotował ponad 30 proc. wzrostu, obsłużyliśmy ponad 24 tys. zamówień, stale rośnie też wartość koszyka w naszym sklepie. Cieszy też rozwój naszego modelu subskrypcyjnego. W ciągu ostatniego roku podwoiliśmy liczbę subskrybentów korzystających z cyklicznych dostaw kawy – wylicza współwłaściciel palarni HAYB. – Zależy nam także na stopniowym, ale efektywnym rozwoju naszej oferty dla klientów zagranicznych, zarówno detalicznych, jak i biznesowych. Wypalane przez nas ziarna mogą śmiało konkurować z produktami z najlepszych zagranicznych palarni. Jesteśmy świadomi wysokiej jakości naszej kawy, analizujemy europejskie i pozaeuropejskie rynki i wiemy, że tamtejsi odbiorcy są zainteresowani produktami z naszej części świata. Celujemy w Europę Środkową, Niemcy, kraje bałtyckie oraz Beneluks. Rozwijamy współpracę B2B także

z rynkami pozaeuropejskimi - Bliskim Wschodem oraz krajami azjatyckimi – zaznacza Wiktor Borowski.

Warszawska palarnia kawy speciality HAYB specjalizuje się w wypalaniu kaw speciality z ziaren pochodzących z całego świata.