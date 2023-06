Hebar: Sprzedaż przez marketplace okazała się lepszym pomysłem niż własny e-commerce (wywiad)

Jakie są najważniejsze korzyści dla klientów kupujących bakalie online w porównaniu do tradycyjnych sklepów stacjonarnych?

Konrad Pych, kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu: - Po pierwsze, klienci mają dostęp do świeżych produktów, często bezpośrednio z linii produkcyjnej, unikając ich przeleżenia na magazynach różnych pośredników. To przekłada się często na smak i zadowolenie z zakupu. Po drugie, ceny bakalii online są bardziej konkurencyjne. Mniejsza liczba pośredników w łańcuchu logistycznym przekłada się na niższe koszty, co przekłada się na lepsze ceny dla klientów. Dodatkowo, internetowy sklep z bakaliami oferuje często więcej produktów do wyboru niż w sklepie stacjonarnym, gdzie miejsce na półkach jest ograniczone. Największą korzyścią zakupów online jest jednak wygoda. Klienci mogą zrobić zakupy w zaledwie kilka minut, bez konieczności wychodzenia z domu. Bez względu na porę dnia czy nocy, mogą z łatwością dokonywać zakupów na komputerze lub telefonie. Dodałbym tutaj jeszcze możliwość dopytania firm o specyfikację danego produktu lub jego dokładne pochodzenie czy przeczytanie opinii innych kupujących.

Jakie czynniki są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w e-commerce i utrzymania lojalności klientów?

- Kluczowe czynniki sukcesu sprzedaży bakalii online i utrzymania lojalności klientów to szeroki asortyment produktów, dbałość o ich jakość oraz doskonała obsługa klienta. Oferowanie różnorodnych bakalii daje klientom większy wybór i dostosowanie do ich preferencji. Wysoka jakość produktów jest kluczowa, ponieważ klienci oczekują świeżości, smaku i wartości odżywczych. Warto więc współpracować z renomowanymi dostawcami, aby zapewnić wysoką jakość oferowanych bakalii. Obsługa klienta odgrywa również istotną rolę w utrzymaniu lojalności. Szybka reakcja na zapytania i problemy klientów, jak na przykład rozdarte opakowanie lub brakujący produkt w zamówieniu, jest niezwykle ważna. Zadowoleni klienci często stają się lojalnymi i wracającymi, dlatego należy dbać o istniejących klientów, nie tylko pozyskiwać nowych.

Hebar: Sprzedaż w marketplace okazała się lepszym pomysłem niż własny e-commerce, fot. mat. prasowe

Jak marka Hebar wykorzystuje technologie e-commerce do ułatwienia zakupów online?

- Pierwotnie mieliśmy swój sklep internetowy, jednak nie inwestowaliśmy w jego rozwój. Zamiast tego, postanowiliśmy sprzedawać produkty na platformach marketplace. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, przyspieszając rozwój marki i generując znaczny wzrost przychodów. Dynamiczny rozwój sprzedaży przez marketplace’y wymusił dostosowanie całej logistyki magazynowej do potrzeb e-commerce.

- Hebar skoncentrował się na optymalizacji procesów, aby zapewnić szybką obsługę zamówień i sprawną dostawę. Obecnie Hebar kontynuuje swoją ekspansję online i rozwija nowy sklep internetowy. Celem jest zwiększenie rozpoznawalności marki Hebar w internecie oraz zapewnienie klientom jeszcze lepszych możliwości zakupów bakalii. Przyszłość marki nie wyklucza także korzystania z innych platform e-commerce, aby dotrzeć do większej liczby klientów i zwiększyć swoją obecność w świecie online.

Jakie są najważniejsze trendy w e-commerce i jak marka Hebar dostosowuje się do nich?

- Zwiększone zainteresowanie zdrowym odżywianiem jest dla nas niezwykle istotne. Dlatego stawiamy na produkty od sprawdzonych dostawców, a bakalie doskonale wpisują się w trend zdrowego odżywiania. Cały czas pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty produktowej, aby zaspokajać różnorodne potrzeby naszych klientów. Wzrost świadomości ekologicznej to kolejny ważny trend, na który zwracamy uwagę. Nasze opakowania są recykligowalne, jednak nie poprzestajemy na tym. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem nowych, jeszcze lepszych rozwiązań. Ponadto, wykorzystujemy wszystkie kartony, które otrzymujemy w przesyłkach, do samodzielnej produkcji wypełniacza, dbając o ponowne wykorzystanie i redukcję odpadów. Wzrost zakupów online przez Polaków również nas dotyczy i dlatego właśnie postawiliśmy w ostatnim roku na sprzedaż w tym kanale. Ostatnim istotnym trendem, na który zwracamy uwagę, jest obecność w mediach społecznościowych. Wiemy, że tam są nasi klienci, dlatego aktywnie zaczynamy działać na platformach social media.

Hebar: Sprzedaż w marketplace okazała się lepszym pomysłem niż własny e-commerce, fot. mat. prasowe

Jakie są największe wyzwania związane z prowadzeniem sklepu internetowego z bakaliami i jak marka Hebar sobie z nimi radzi?

- Obecnie jednym z naszych głównych wyzwań jest rozwinięcie naszego sklepu internetowego. Jest on jeszcze stosunkowo nowy, dlatego skupiamy się na zwiększaniu liczby klientów i rozwoju naszej obecności online. Wyzwaniem, z którym musieliśmy się zmierzyć, było dostosowanie logistyki do licznych zamówień, szczególnie na platformach marketplace. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się takiego tempa wzrostu zamówień. Jednak radzimy sobie z tym wyzwaniem, stale doskonaląc nasze procesy logistyczne i dbając o sprawne i szybkie realizowanie zamówień.

Hebar: Sprzedaż w marketplace okazała się lepszym pomysłem niż własny e-commerce, fot. mat. prasowe

Czy marka Hebar oferuje jakieś dodatkowe usługi online, takiejak personalizowane porady żywieniowe czy receptury?

- Obecnie nie świadczymy dodatkowych usług, skupiamy się na ciągłej rozbudowie oferty produktowej, żeby zapewnić naszym klientom coraz bardziej kompleksowe doświadczenie zakupowe.

Jakie narzędzia marketingowe i strategie wykorzystuje marka Hebar w celu dotarcia do swojej grupy docelowej online?

- Obecnie skupiamy się na wykorzystaniu mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, TikTok i YouTube. Budujemy naszą obecność na tych platformach, tworząc atrakcyjne treści i zwiększając zasięgi. Wprowadzamy również współpracę z influencerami na Instagramie, aby dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. Jesteśmy ciekawi efektów, jakie przyniesie ta strategia. Aby zwiększyć sprzedaż w naszym sklepie internetowym, wykorzystujemy Google Ads. Poprzez reklamy w wyszukiwarce staramy się dotrzeć do osób aktywnie poszukujących produktów bakaliowych. Wkrótce planujemy dostosować nasze ustawienia reklamowe i wprowadzić nową strategię, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby naszych klientów.

Czy Pana marka ma plany rozszerzenia swojego e-commerce na rynki międzynarodowe? Jakie są największe wyzwania w ekspansji zagranicznej?

- Jako marka Hebar, mamy plany rozszerzenia naszego e-commerce na rynki międzynarodowe. Rozważamy możliwość ekspansji zagranicznej, jednak obecnie skupiamy się głównie na rynku polskim. Mamy świadomość, że w Polsce nadal istnieje wiele możliwości rozwoju, dlatego plany ekspansji zagranicznej zostały odłożone na kolejne lata, aby skoncentrować się na organicznym rozwoju firmy. Największym wyzwaniem w ekspansji zagranicznej będą specyficzne wymagania i warunki rynkowe każdego kraju. Konieczne jest dokładne zrozumienie lokalnej kultury, preferencji konsumentów, regulacji prawnych i konkurencji. Ponadto, do tego potrzebne są odpowiednie zasoby finansowe, logistyczne i kadrowe.

Jakie innowacje i ulepszenia planuje wprowadzić marka Hebar w przyszłości w zakresie sprzedaży online, aby lepiej obsłużyć i zadowolić swoich klientów?

- Staramy się cały czas wprowadzać innowacje i ulepszenia w zakresie sprzedaży online bakalii, aby lepiej obsłużyć naszych klientów. Planujemy udoskonalić naszą platformę e-commerce, poszerzyć asortyment produktów oraz wdrożyć najnowocześniejsze systemy zarządzania logistyką, aby stale poprawiać doświadczenie zakupowe naszych klientów. Naszym celem jest dostarczanie wyjątkowego doświadczenia zakupowego online i wysokiej jakości żywności, które spełniają oczekiwania naszych klientów.