Hebe chce być liderem kosmetycznego e-commerce

- Ewolucja sprzedaży w Hebe była pozytywna - obecnie firma ma dwa motory wzrostu, przy czym zarówno sklepy, jak i handel online rozwijają się bardzo dynamicznie. Nasza dynamika sprzedaży znalazła odzwierciedlenie w zmianach udziałów rynkowych Hebe, które znacznie przewyższały rynek - podsumowuje firma swoje osiągniecia za 2021 rok.

Hebe chce być liderem w ecommerce

W ubiegłym roku sieć podwoiła sprzedaż w handlu elektronicznym, dzięki czemu Hebe stało się silnym pretendentem do pozycji lidera online w Polsce i liczącym się graczem w Europie Środkowo-Wschodniej, mimo że jest obecne tylko w Polsce - wynika z danych zgłoszonych do KRS.

- Plan ekspansji sklepów zaowocował 25 nowymi otwarciami w 2021 roku, a sieć zakończyła rok z 291 placówkami. Jeszcze bardziej wzmocniliśmy naszą pozycję na rynku, ponieważ sklepy zostały w pełni zintegrowane z cyfrową wizją Hebe, aby poprawić jakość obsługi klienta. Istotne zmiany asortymentowe zwiększyły atrakcyjność Hebe dla konsumentów, wzmacniając autorytet i wyjątkowość marki oraz zwiększając ruch w naszych sklepach - zarówno online, jak i offline. Hebe jest na dobrej drodze, aby znaleźć się wśród zwycięzców po pandemii. Patrząc w przyszłość, naszą ambicją jest stać się referencyjnym graczem na rynku kosmetycznym z pozycją lidera w E-commerce - podaje sieć w sprawozdaniu z działaności.

Rynek kosmetyczny w 2021 r. powrócił na ścieżkę wzrostu, odnotowując szacunkowy wzrost o 5,2% w porównaniu z rokiem 2020.

Jak Hebe wzmacnia pozycję rynkową?

W roku kalendarzowym 2021 Hebe odnotowało wzrost sprzedaży o 182 mln zł (16,8%). Z wyłączeniem działalności farmaceutycznej zamkniętej w lipcu 2020 r., sprzedaż wzrosła o 23,7%, a wskaźnik LFL wyniósł 17,5% (wskaźnik LFL uwzględnia sprzedaż internetową).

Sprzedaż online rozwijała się dobrze w całym okresie, osiągając udział 13% w całości sprzedaży 2021 roku, sprzedaż osiągnęła wartość 165 mln zł. W porównaniu do 2020 roku wzrost sprzedaży wyniósł 87,3 mln zł.

- Tak dobre wyniki zostały osiągnięte dzięki sukcesywnemu wzbogacaniu oferty online o nowe produkty, a także dzięki skalowaniu działań marketingowych, które docierały do szerszego grona odbiorców, co przełożyło się na większą liczbę odwiedzin naszego sklepu online. W ciągu roku spółka inwestowała w atrakcyjność, kładąc większy niż kiedykolwiek nacisk na działania promocyjne i dodatkowe wydarzenia specjalne. Strategia promocyjna koncentrowała się na utrzymaniu konkurencyjności cenowej w głównych kategoriach, przy jednoczesnym wzmocnieniu zróżnicowania i wyjątkowego podejścia Hebe do ekskluzywnego asortymentu - podsumowuje spółka w sprawozdaniu finansowym.

Hebe gotowe do ekspansji

Szybki rozwój sprzedaży internetowej napędza ambicje spółki do inwestowania w rozszerzanie obecności na innych rynkach, tak aby stać się silnym i odnoszącym sukcesy graczem internetowym w Europie Środkowo-Wschodniej. - Spółka uważa, że jest gotowa poradzić sobie z niepewnością, wchodząc w nowy okres inwestycji i silnego rozwoju swojej strategii cyfrowej - podano w sprawozdaniu finansowym.

Hebe chce do Czech i na Słowację

- Rok 2022 będzie rokiem dalszego umacniania naszej pozycji omnichannel w Polsce, gdzie zamierzamy utrzymać solidny wzrost rentowności oraz zwiększać udział w rynku, wykorzystując do tego rozwój asortymentu jako główne źródło zróżnicowania. Będziemy nadal mocno inwestować w naszą strategię transformacji cyfrowej, dążąc do dalszego rozwoju naszego drugiego motoru wzrostu w Polsce, jakim jest nasz sklep online. Ważnym kamieniem milowym dla Hebe w 2022 roku będzie rozpoczęcie ekspansji na rynki zagraniczne, czyli uruchomienie sprzedaży online w Czechach i na Słowacji. Po dwóch trudnych latach zarządzania kryzysem i adaptacji, wierzymy, że Hebe jest w pełni przygotowane do wykorzystania lepszej dynamiki rynku, pozostając jednocześnie odpornym na wszelkie nowe źródła niepewności - podaje Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja w sprawozdaniu finansowym.