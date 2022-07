Hebe przedłuża kontrakt z Pocztą Polską

Hebe wraz z partnerem zapewnia kompleksową obsługę zamówień składanych zarówno poprzez stronę internetową hebe.pl, jak i aplikację mobilną. Dalsza współpraca będzie opierała się na budowaniu wzajemnych relacji i kooperacji w zakresie procedur transakcji online. Współdziałanie podmiotów jest efektem dogodnych usług oferowanych przez Pocztę Polską, m.in. Pocztex Poczta Polska oraz implementacji usługi kurierskiej Pocztex 2.0 i potrwa przez kolejny rok.

Współpraca z Pocztą Polską umożliwia również odebranie zamówionych przesyłek w szeroko rozbudowanej sieci OwP cieszącej się szczególnym zainteresowaniem klientów wybierających transakcje internetowe w 2021 roku. Każdy zakup w internecie generuje potrzebę nadania nowej przesyłki. W trosce o wygodę konsumentów Hebe ze wsparciem Poczty Polskiej zapewnia im możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego sposobu jej dostarczenia.

Połączenie sił Hebe i Poczty Polskiej



- E-commerce jest wciąż rynkiem rozwijającym się. Dzięki silnemu trendowi wzrostu staje się coraz atrakcyjniejszy dla firm i klientów. Jego atuty zostały wyeksponowane podczas pandemii. Poczta Polska uwzględnia ten trend w strategii firmy. Chcemy być nie tylko silnym graczem, ale wręcz liderem na tym rynku, a rozwój usług kurierskich Pocztex to jeden ze sposobów, którym chcemy to osiągnąć. Pocztex to jeden z filarów naszej Strategii rozwoju na lata 2021-2023, obok usług cyfrowych i logistycznych, którą konsekwentnie wdrażamy - mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.



- Fundamentem drogerii Hebe, na którym opiera się filozofia firmy jest połączenie wysokich standardów z szeroką ofertą produktów w specjalnych cenach. Unikatowy wystrój wnętrza, spójna wizualizacja i komfort zakupów są czynnikami wyróżniającymi Hebe. Obserwując rozwój zakupów e-commerce dokładamy wszelkich starań, aby maksymalizować jakość obsługi transakcji w sieci m.in poprzez staranny dobór partnerów biznesowych - dodaje Marcin Dopierała, dyrektor ds. logistyki i łańcucha dostaw Hebe.