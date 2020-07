Hebe: Sklep internetowy to był strzał w dziesiątkę

fot. za hebe.pl

W lipcu br. internetowy sklep Hebe obchodzi pierwszą rocznicę swojej działalności. Z okazji rocznicy działalności na rynku, firma zaplanowała szereg promocji dostępnych przez 9 kolejnych dni – od 25 lipca do 2 sierpnia br. na hebe.pl.

Hebe od początku swojej działalności stawia na dynamiczny rozwój, śledząc trendy i rozwijając ofertę – ostatnio do portfolio Hebe dołączyła firma Inglot. Stale rozszerzana jest również oferta produktów marek własnych, w tym linii Hebe Professional, powiększonej o bambusowe pędzle, żele pod prysznic, czy kremy do rąk. Klienci e-sklepu mogą korzystać z wielu promocji obowiązujących we wszystkich drogeriach stacjonarnych, jak również z promocji dostępnych wyłącznie online. Ponadto sieć rozszerza możliwości realizacji zamówień składanych w e-sklepie. Będzie można je odbierać w 3 tys. nowych punktów.

- Umożliwimy także naszym klientom odbiór zamówienia w naszych sklepach w ciągu 2 godzin od jego złożenia lub dostarczenie do domu, również w ciągu 2 godzin. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi firmami dostarczającymi przesyłki, obejmującymi swoim zasięgiem większość największych miast w Polsce. To udogodnienie sprawi, że zamawianie w e-sklepie będzie dla naszych klientów jeszcze wygodniejsze. Uruchomienie sklepu internetowego to była słuszna decyzja – dzięki której sieć dotarła do wielu nowych klientów, zapewniając im wysoki komfort zakupów, także z domu. - Sklep internetowy Hebe to był strzał w dziesiątkę. Cieszymy się, że w ciągu zaledwie roku zyskał tak wielu nowych klientów, którzy chętnie do nas powracają - podkreślają przedstawiciele sieci.

- Sprzedaż online to obecnie ogromnie konkurencyjna działalność, dlatego staramy się zachować równowagę pomiędzy atrakcyjnymi promocjami przy utrzymaniu najlepszej możliwej oferty i jakości. Potwierdziło się nasze przypuszczenie, że podejście omnichannel sprawdzi się znakomicie – dając klientom możliwość pozyskania wiedzy o naszej ofercie i jednocześnie pozostawiając im decyzję o czasie i miejscu zakupu – powiedział Francisco Almeida, Dyrektor ds. E-commerce Hebe.