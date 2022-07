Hemp4Active: e-sklep z suplementami CBD chce podbić rynek polski i europejski

Skąd pomysł na firmę i jej profil?

ŁP: Przede wszystkim jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która rozpoczęła produkcję własnych suplementów dla sportowców, które zawierają kannabidiole CBD. Na rynku jest wiele firm, które oferują produkty z CBD, ale nie zawierają one ekstraktów pochodzących z konopi, a jedynie wysoko przetworzone dodatki. Hemp4Active jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Przez ostatni rok wraz z całym zespołem testowaliśmy i przygotowywaliśmy suplementy, które będą jak najadekwatniej odpowiadać potrzebom sportowców.

Do powstania marki Hemp4Active została powołana firma Athena Labs z siedzibą w Warszawie, należąca grupy kapitałowej Athena Distribution.

Trzon firmy to ludzie, którzy od podszewki znają proces powstawania białek WPC oraz biochemicy, którzy specjalizują się w pracy z kannabinoidami. Procesowi powstania suplementów towarzyszą mistrzowie świata sportu, którzy wkrótce staną się twarzami nowych produktu.

Dlaczego CBD?

ŁP: CBD jest odpowiedzialne za poprawny przebieg podstawowych procesów fizjologicznych organizmu człowieka jak: apetyt, pragnienie, ruch, pamięć, sen czy odczuwanie bólu.

Receptory kannabinoidowe występują we wszystkich obszarach naszego ciała, od szpiku kości po skórę, przy czym można ich znaleźć najwięcej w obszarach najbardziej unerwionych. Przez to farmakologiczny wpływ CBD daje się odczuć niemal natychmiast po aplikacji. Kannabinoidy wyszukują problemy naszego organizmu takie jak, bóle, niedobory, braki czy różnego rodzaju przeszkody właściwego funkcjonowania organizmu i przenoszą te informacje do układu endokannabinoidowego. Dzięki takiemu audytowi nasz organizm samoczynnie dokonuje korekt własnej pracy, przez co jest o wiele bardziej efektywny i znacznie lepiej wykorzystuje zewnętrzne źródła, takie jak na przykład przyjmowane przez nas suplementy.

Wasz produkt jest droższy od innych suplementów, które są na rynku. Czym chcecie się przebić?

ŁP: Przede wszystkim cena wynika z jakości produktu. Nie jest to tylko chwyt marketingowy, ale realna jakość i koszt powstania naszych suplementów. Wyższa cena nie oznacza zachłanności na marżę, ale wysoki standard produkcji i realną obecność składników CBD. Jeżeli zsumujemy WPC80 i dodatkowo zakupimy do tego olejek CBD, to koszty będą znacznie wyższe. Innowacja naszych produktów polega na połączeniu obu suplementów i stworzeniu nie tylko alternatywy, ale też znacznie lepiej przyswajalnego białka, czy też innych produktów. Różnica jest zauważalna już po pierwszym zastosowaniu.

Jakie suplementy pojawią się w waszej ofercie?

ŁP: Startując z nowym e-sklepem chcemy zaoferować klientom kompleksową ofertę w tym odżywkę białkową, suplement będący zastrzykiem niezbędnej energii po treningu czy suplement pomagający na bezsenność oraz produkt zwiększający możliwości analitycznego myślenia i pamięć, suplement wspomagający spalanie tkanki tłuszczowej oraz inny zwiększający doznania podczas stosunku płciowego.

Czy planujecie wyjść z produktami poza rynek polski?

ŁP: Jako Athena Distribution mamy doświadczenie za granicą, dlatego planujemy ekspansję zagraniczną. Dodatkowo produkty, które oferujemy są nie tylko nowością w Polsce, ale i na świecie. Stąd też z odwagą będziemy szli na rynek europejski. Poza tym planujemy sprzedaż nie tylko dla klientów końcowych się także dla rynku B2B, oferując ceny hurtowe przy dużych zakupach.