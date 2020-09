Herbapol-Lublin stawia na obecność w e-commerce

Evangelos Evangelou, prezes zarządu "Herbapol-Lublin" S.A, fot. materiały prasowe

- Planujemy realizować działania zgodnie z założeniami, na bieżąco reagując na aktualną sytuację pandemiczną. Wiemy już, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu, do tej pory udało nam się utrzymać sprzedaż na oczekiwanym poziomie.W ciągu ostatnich miesięcy znacząco zwiększyła się sprzedaż w kanale e-commerce w praktycznie każdej gałęzi biznesu. Również my począwszy od czwartego kwartału będziemy coraz bardziej skupiać się na rozwoju naszego sklepu internetowego, który wystartował w połowie roku. To rozwiązanie nie tylko zgodne z trendami, ale przede wszystkim bezpieczna i wygodna propozycja dla naszych konsumentów, którzy mogą zamówić produkty z całego portfolio – z dostawą do domu. Niezmiennie będziemy też budować dystrybucję naszych produktów, w tym tegorocznych nowości - mówi Evangelos Evangelou.

