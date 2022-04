Hermes Fulfilment rozpoczyna budowę pierwszego hubu logistycznego w Polsce

Inwestor planuje otwarcie realizacji przed końcem 2023 roku. Wartość inwestycji osiągnie 300 mln euro.

Hermes Fulfilment działa we współpracy z Panattoni, głównym deweloperem i managerem projektu.

We wtorek, 26 kwietnia, odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod hub logistyczny firmy Hermes Fulfilment, zlokalizowany w gminie Iłowa w powiecie żagańskim. Powstająca inwestycja jest pierwszą w Polsce dla grupy Hermes i drugą co do wielkości Hermes Fulfilment w Europie. Jej deweloperem jest firma Panattoni.

Centrum logistyczne w Iłowej będzie odpowiedzialne za operacje kompletacji zamówień dla firm e-commerce Grupy OTTO oraz usługi o wartości dodanej (VAS). Wśród obsługiwanych zamówień dominować będzie odzież, tekstylia, biżuteria, zabawki i drobny sprzęt AGD.

Grupa OTTO działa w sektorze handlu detalicznego od ponad 70 lat i jest dziś obecna w ponad 30 krajach. Jej logistyczną częścią jest grupa Hermes, w tym Hermes Fulfilment.

- Wybraliśmy gminę Iłowa ze względu na jej atuty lokalizacyjne i stan infrastruktury. Jednak taka inwestycja może powstać tylko z otwartością i we współpracy z władzami samorządowymi – powiedziała Julia Hanebuth, Dyrektor Zarządzająca Hermes Fulfilment.

Powstaną miejsca pracy dla 1.900 osób

Na dwóch poziomach o łącznej powierzchni użytkowej 150 tys. mkw. powstaną miejsca pracy dla 1.900 osób. Niemal 60 procent z nich będą stanowić kobiety. Dzięki zoptymalizowanemu systemowi funkcjonowania będzie możliwe wyekspediowanie niemal 80 mln artykułów rocznie. Panattoni planuje oddanie obiektu do użytku na przełomie III i IV kwartału 2023 roku.

Pierwsze centrum logistyczne Hermesa w Iłowej to jeden z największych obiektów tego typu w Polsce. Stawiamy w nim na połączenie technologii z umiejętnościami ludzkimi. Dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji praca będzie bardziej elastyczna, komfortowa i bezpieczna niż w podobnych obiektach. Jak wynika z naszych badań to znaczące atuty dla pracowników branży logistyczno-magazynowej – dodała Julia Hanebuth.