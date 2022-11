Hermes Group podpisał umowę z CTPark Iłowa. Zatrudnienie znajdzie 1000 osób

Zawarcie umowy najmu z firmą Hermes w CTPark Iłowa to nie tylko doskonała wiadomość dla CTP, ale także dla okolicznej społeczności. Oznacza to bowiem ok. 1000 stabilnych miejsc pracy dla mieszkańców regionu lubuskiego. Częścią naszej strategii jako dewelopera i właściciela parków magazynowo-produkcyjnych, które co ważne realizujemy z poszanowaniem założeń zrównoważonego rozwoju, jest inwestowanie w nowe regiony, w których dostrzegamy potencjał. Dzięki temu nie tylko my rośniemy biznesowo, ale i przyczyniamy się do rozwoju tych regionów, jak w przypadku Iłowej, wyjaśnia Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.

Kto będzie kolejnym najemcą w CTPark Iłowa?

Trwają negocjacje z potencjalnymi najemcami zainteresowanymi pozostałymi powierzchniami w CTPark Iłowa – inwestycji, na którą, oprócz wynajętej przez Hermes Group przestrzeni, składają się jeszcze dwa inne budynki liczące 110 000 mkw. GLA oraz 20.000 mkw. GLA.

Park w Iłowej jest położony przy międzynarodowym węźle trasy E36, łączącej Wrocław i Berlin, zaledwie 40 km od granicy polsko-niemieckiej. Otaczająca Iłową Specjalna Strefa Ekonomiczna zapewnia inwestorom najwyższy w kraju poziom korzystnych rozwiązań podatkowych. Zasobny rynek pracy oraz doskonała infrastruktura transportowa sprawiają, że CTPark Iłowa jest strategicznym wyborem dla transgranicznej logistyki oraz dla producentów poszukujących możliwości ekspansji lub relokacji w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej.