Hillwood buduje Industrial Park Poland

W ramach Industrial Park Poland na 137 hektarach inwestor i deweloper Hillwood Polska planuje wybudować ponad 600 000 mkw. szytych na miarę obiektów logistyczno-przemysłowych o wysokości nawet 40 m.

Industrial Park Poland wyróżnia doskonała lokalizacja w sercu Europy, z dostępem do zmodernizowanej infrastruktury zapewniającej transport, w tym połączenia intermodalne.

– Hillwood Industrial Park Poland umożliwia wybudowanie standardowych powierzchni magazynowych, a także dedykowanych obiektów w formule BTS (build-to-suit) i BTO (build-to-own). Realizując ten projekt, odpowiadamy na konkretne potrzeby firm z całego świata, które szukają alternatywy dla swoich obecnych lokalizacji i planują przenieść swoją działalność do Europy. We współpracy z Urzędem Miasta Konina i Gminą Stare Miasto projekt został zaprezentowany podczas branżowych targów w Dubaju oraz Monachium, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem firm z wielu rynków i sektorów gospodarki. Doskonały klimat inwestycyjny, dostęp do pracowników oraz oferta Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapewniają szerokie wsparcie dla firm oraz korzystne ulgi podatkowe – podkreśla Hubert Michalak, Prezes Zarządu Hillwood Polska.