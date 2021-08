Hillwood buduje w Sycowie i Rawie Mazowieckiej

Hillwood rozpoczął budowę pierwszej hali w nowym projekcie magazynowym w Sycowie. Pierwszy budynek o powierzchni ponad 44 tys. mkw. zostanie oddany do użytku w 1 kwartale 2022. Cała inwestycja docelowo zaoferuje prawie 90 tys. mkw. Jednocześnie powstaje nowe centrum logistycznego Hillwood Rawa Mazowiecka. Cały park zaoferuje ponad 130 tys. mkw. powierzchni. W I kwartale 2022 roku do użytku zostanie oddana pierwsza faza inwestycji o powierzchni ponad 16 tys. mkw. Umowę na wynajem części budynku podpisała firma BabySafe.

W centrum logistycznym Hillwood Rawa Mazowiecka – BabySafe S.A. wynajmie 4369 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. BabySafe specjalizuje się w kategorii produktów dla dzieci przeznaczonych do ich przewożenia. Główną domeną jej działalności są foteliki samochodowe oraz akcesoria dla dzieci w podróży. Spółka jest również dystrybutorem kilku marek zagranicznych, które kierują swoją ofertę do najmłodszych konsumentów (holenderskie zabawki kreatywne SES, maty antypotowe Aeromoove i AeroSleep, foteliki rehabilitacyjne RECARO).

Hillwood Syców to centrum logistyczne zlokalizowane niewiele ponad 50 km od Wrocławia, bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8. W dwóch halach powstanie w sumie 87 600 mkw. powierzchni magazynowej.

Dolny Śląsk to jeden z najszybciej rozwijających się regionów i ważny punkt na logistycznej mapie Polski. Pod względem popytu zgłaszanego na nowoczesne magazyny, w pierwszym kwartale tego roku rejon Wrocławia zajmował czwarte miejsce w kraju.

Hillwood Syców to dwie hale magazynowe o ponadstandardowej wysokości 12 m., co pozwoli przyszłym najemcom na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni składowania oraz na obniżenie kosztów najmu i eksploatacji.