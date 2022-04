Hillwood wybuduje park logistyczny w Sycowie. Bank BNP Paribas udzieli pożyczki

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy bank sfinansował powstanie dwóch innych inwestycji Hillwood, na łączną kwotę 18 mln euro – w Siechnicach oraz Rawie Mazowieckiej.

Hillwood Syców to centrum logistyczne zlokalizowane niewiele ponad 50 km od Wrocławia, na granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego, bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8. W dwóch halach powstanie w sumie 87 698 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Lokalizacja parku logistycznego zapewnia sprawny dojazd do aglomeracji wrocławskiej oraz autostrady A4. Inwestycja zostanie oddana do użytku w czerwcu tego roku.

W procesie finansowania inwestycji Hillwood w Sycowie, Siechnicach i Rawie Mazowieckiej Bank BNP Paribas był wspierany przez zespół warszawskiego biura kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, natomiast kancelaria Clifford Chance zapewniała wsparcie Hillwood.