Hity sprzedażowe w Biedronka Home

W poniedziałek 14 listopada, gdy ruszył czas biedronkowych wyprzedaży, liczba zamówień w sklepie Biedronka Home wzrosła 17-krotnie w porównaniu do standardowego poniedziałku.

Black Week w Biedronka Home

Biedronka ogłasza początek Święta Zakupów w internetowym sklepie Biedronka Home a klienci masowo korzystają z wyjątkowych ofert. Ponad 500 produktów jest dostępnych w obniżonych cenach i z dostawą gratis do niedzieli 20.11. Za zakupy warte min. 200 zł klienci otrzymają specjalne kody rabatowe na łączną kwotę 60 zł.

Jakie rabaty w Biedronka Home?

Skąd takie duże zainteresowanie? Biedronka po raz pierwszy zaoferowała klientom swojego sklepu internetowego Biedronka Home specjalną ofertę, właśnie z okazji Black Week. Do niedzieli, 20 listopada br., w ramach akcji Biedronka Home Black Week klienci mogą wybierać spośród ponad 500 przecenionych produktów z asortymentu internetowego sklepu Biedronka Home, dostępnych do wyczerpania zapasów. Kupujący mogą spodziewać się rabatów aż do 50% na produkty z takich kategorii, jak Elektronika i małe AGD, Warsztat, Kuchnia, Wyposażenie Domu, Odzież, Zabawki, Sport i Akcesoria dla zwierząt. Dodatkowo za zakupy opiewające na kwotę minimum 200 zł otrzymają specjalne kody rabatowe na łączną kwotę aż 60 zł.

Hity sprzedażowe Biedronka Home

Oto niektóre z hitów Black Week w sklepie internetowym Biedronka Home wśród najpopularniejszych kategorii produktowych, czyli Elektroniki i małego AGD oraz Kuchni i Warsztatu:

Frytkownica beztłuszczowa Hoffen – w cenie 199 zł (50 zł taniej)

Odkurzacz piorący Niteo – w cenie 339 zł (160 zł taniej)

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 20V Niteo – w cenie 139 zł (60 zł taniej).