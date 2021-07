Home.pl: Boom w e-commerce nie mija

Dla większości właścicieli sklepów internetowych ostatnie półtora roku było bardzo dobre, fot. materiały prasowe home.pl

Rozwój e-commerce i tendencja wzrostowa w wielu branżach to optymistyczny sygnał dla tych, którzy wahają się, czy otworzyć własny sklep internetowy. Jak pokazują najnowsze dane, nawet całkowite otwarcie gospodarki i uruchomienie galerii handlowych nie spowodowało tąpnięcia w e-commerce.

Ponowne ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że również w styczniu, lutym i marcu 2021 roku e-commerce mogło się cieszyć z imponujących wyników.

Dynamiczny wzrost liczby nowych sklepów internetowych spowodował, że w sieci zrobiło się nieco tłoczno. Właściciele e-biznesów zaczęli inwestować więcej w reklamę internetową.

Choć mogłoby się wydawać, że efekt pandemii powodujący wzrosty w e-commerce minie z powodu odmrożenia gospodarki, nadal wiele branż notuje potężne zyski ze sprzedaży internetowej. W e-sprzedaży akcesoriów ogrodniczych, domowych czy elektronicznych cały czas utrzymuje się trend wzrostowy. Tak wynika z danych ze sklepów internetowych działających w home.pl.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się otworzyć sklepy internetowe przed pandemią lub na jej początku oraz odpowiednio się do tego przygotowali, mogą dziś sobie pogratulować. Rok 2020 i pierwsza połowa 2021 to czas hossy w e-commerce. Polacy masowo ruszyli na internetowe zakupy. Mimo odmrożenia gospodarki i otwarcia galerii handlowych oraz innych punktów stacjonarnych, sklepy internetowe wciąż święcą tryumfy i zwiększają zyski.

Potwierdzają to dane opublikowane w najnowszym raporcie home.pl „Zakupy w Internecie cały czas w górę”, który podsumowuje okres od 6.2019 r. do 5.2021 r. w e-commerce. Wnioski są optymistyczne – liczba zakupów w Internecie stale rośnie.

W czasie, który jest analizowany w raporcie, gwałtowne wzrosty w liczbie i wartości zamówień nastąpiły od lutego do kwietnia 2020 rok, by powtórzyć się w okresie od października do grudnia 2020 r. Na kolejną falę zakupów nie trzeba było długo czekać. Ponowne ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że również w styczniu, lutym i marcu 2021 roku e-commerce mogło się cieszyć z imponujących wyników.

Nieco mniej zakupów Polacy robili w miesiącach wakacyjnych oraz wrześniu 2020 roku. Mimo to w ogólnym rozrachunku trend w polskim e-commerce można uznać za bardzo pozytywny.

Trend wzrostowy w wielu branżach

Dane zbiorcze dla wszystkich sklepów internetowych wyglądają optymistycznie. Gdy przyjrzeć się poszczególnym branżom, potwierdza się opinia, że dla większości właścicieli sklepów internetowych ostatnie półtora roku było bardzo dobre.